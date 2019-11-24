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У луцькому ТЦ «Ювант» – «чорна п’ятниця»*

У луцькому ТЦ «Ювант» – «чорна п’ятниця»*
Сьогодні, 29 листопада, і тільки один день у ТЦ «Ювант» діють чесні знижки – 10%, 20%, 30%, 50%.

Поспішайте придбати жіночий, чоловічий, дитячий одяг та взуття, парфумерію, жіночі сумки, ювелірні вироби, меблі, аксесуари.

Для вас відкрилося затишне кафе, де ви зможете відпочити і скуштувати смаколики.

Шукайте на магазинах позначки «Учасник акції чорна п'ятниця». Тільки там будуть діяти реальні знижки.

Вас чекають за адресою: м. Луцьк, вулиця Карпенка-Карого, 1д, з 9:00 до 21:00 години
У луцькому ТЦ «Ювант» – «чорна п’ятниця»*
У луцькому ТЦ «Ювант» – «чорна п’ятниця»*
У луцькому ТЦ «Ювант» – «чорна п’ятниця»*
У луцькому ТЦ «Ювант» – «чорна п’ятниця»*
У луцькому ТЦ «Ювант» – «чорна п’ятниця»*
У луцькому ТЦ «Ювант» – «чорна п’ятниця»*

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Теги: Ювант, знижки, чорна п’ятниця
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