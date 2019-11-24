У луцькому ТЦ «Ювант» – «чорна п’ятниця»*





Поспішайте придбати жіночий, чоловічий, дитячий одяг та взуття, парфумерію, жіночі сумки, ювелірні вироби, меблі, аксесуари.



Для вас відкрилося затишне кафе, де ви зможете відпочити і скуштувати смаколики.



Шукайте на магазинах позначки «Учасник акції чорна п'ятниця». Тільки там будуть діяти реальні знижки.



Вас чекають за адресою: м. Луцьк, вулиця Карпенка-Карого, 1д, з 9:00 до 21:00 години



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