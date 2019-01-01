Сільську громаду під Луцьком підключать до «Безпечного міста»

Луцькі муніципали співпрацюватимуть з Княгининівською громадою щодо реалізації програми "Безпечне місто".Про це йдеться на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міської ради.28 листопада відбулася робоча зустріч директора Департаменту муніципальної варти Юлії Сиротинської з головою Княгининівської сільської ради Оленою Твердохліб.Під час зустрічі домовилися про співпрацю муніципалів і громади щодо реалізації інтегрованої системи відеоспостереження та відеоаналітики «Безпечне місто Луцьк» ."Ця громада безпосередньо межує з містом, та на ключових перехрестях і «проблемних зонах» вже встановила камери відеоспостереження, які за своїми технічними характеристиками можуть бути об’єднанні в єдину систему відеоаналітики", - йдеться у дописі.Крім того, обидві сторони обговорили ключові моменти взаємодії з контролю за благоустроєм на суміжних з містом територіях.Ці стратегічні питання покладуть в основу меморандуму про співпрацю, який заплановано підписати в грудня цього року.