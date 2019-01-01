Представили логотип Євробачення-2020

Організатори представили офіційний логотип ювілейного міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2020, який відбудеться у Роттердамі (Нідерланди).Логотип виконаний у формі переривчастого кола, складеного з прапорів країн-учасниць конкурсу в порядку їхньої першої участі, - пише УНІАН.Автори відзначають спадкоємність нового логотипу: він навіяний символами конкурсів, які проводилися в Нідерландах в попередні роки. Новий логотип навіяний символами конкурсів, які проводилися в країні в попередні роки"Він відповідає характеристикам голландського дизайну: мінімалістичний, експериментальний і інноваційний. Він розповідає історію, він барвистий, святковий і, що важливо, широко застосовується", - зазначила виконавчий продюсер конкурсу.Раніше був оприлюднений офіційний слоган Євробачення-2020 - захід пройде під девізом Open Up ("Відкрийся"). Міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2020 відбудеться 12, 14 і 16 травня 2020 року в місті Роттердам. На Євробаченні-2020 виступлять представники 41-ї країни.