Представили логотип Євробачення-2020
Сьогодні, 00:12
Організатори представили офіційний логотип ювілейного міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2020, який відбудеться у Роттердамі (Нідерланди).
Логотип виконаний у формі переривчастого кола, складеного з прапорів країн-учасниць конкурсу в порядку їхньої першої участі, - пише УНІАН.
Автори відзначають спадкоємність нового логотипу: він навіяний символами конкурсів, які проводилися в Нідерландах в попередні роки. Новий логотип навіяний символами конкурсів, які проводилися в країні в попередні роки
"Він відповідає характеристикам голландського дизайну: мінімалістичний, експериментальний і інноваційний. Він розповідає історію, він барвистий, святковий і, що важливо, широко застосовується", - зазначила виконавчий продюсер конкурсу.
Раніше був оприлюднений офіційний слоган Євробачення-2020 - захід пройде під девізом Open Up ("Відкрийся"). Міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2020 відбудеться 12, 14 і 16 травня 2020 року в місті Роттердам. На Євробаченні-2020 виступлять представники 41-ї країни.
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Логотип виконаний у формі переривчастого кола, складеного з прапорів країн-учасниць конкурсу в порядку їхньої першої участі, - пише УНІАН.
Автори відзначають спадкоємність нового логотипу: він навіяний символами конкурсів, які проводилися в Нідерландах в попередні роки. Новий логотип навіяний символами конкурсів, які проводилися в країні в попередні роки
"Він відповідає характеристикам голландського дизайну: мінімалістичний, експериментальний і інноваційний. Він розповідає історію, він барвистий, святковий і, що важливо, широко застосовується", - зазначила виконавчий продюсер конкурсу.
Раніше був оприлюднений офіційний слоган Євробачення-2020 - захід пройде під девізом Open Up ("Відкрийся"). Міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2020 відбудеться 12, 14 і 16 травня 2020 року в місті Роттердам. На Євробаченні-2020 виступлять представники 41-ї країни.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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