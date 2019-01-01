Митрополит Михаїл закликає волинян допомогти постраждалим від землетрусу албанцям
Сьогодні, 08:39
У зв’язку з землетрусами, які сталися в Албанії, митрополит Луцький і Волинський Михаїл просить усіх небайдужих підтримати постраждалих.
Про це йдеться на сайті Волинської єпархії ПЦУ.
«Ми розділяємо вашу біль та скорботу, а також молимося за швидке одужання тих, хто постраждав від стихійного лиха, та за упокоєння загиблих», - висловив співчуття албанцям керуючий Волинською єпархією.
До волинян же архієрей звертається з проханням надати гуманітарну допомогу. Її повезуть постраждалим унаслідок землетрусів, серед яких, зокрема є і християни Албанської православної церкви. Приносити речі можна у приміщення Управління єпархії (Градний узвіз, 1) та кафедральний собор Святої Трійці.
Як відомо, за три дні Албанію сколихнуло вже чотири потужні землетруси. За деякими оцінками, вони є найсильнішими за останні 40 років. 42 людини загинуло, 750 постраждалих.
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Про це йдеться на сайті Волинської єпархії ПЦУ.
«Ми розділяємо вашу біль та скорботу, а також молимося за швидке одужання тих, хто постраждав від стихійного лиха, та за упокоєння загиблих», - висловив співчуття албанцям керуючий Волинською єпархією.
До волинян же архієрей звертається з проханням надати гуманітарну допомогу. Її повезуть постраждалим унаслідок землетрусів, серед яких, зокрема є і християни Албанської православної церкви. Приносити речі можна у приміщення Управління єпархії (Градний узвіз, 1) та кафедральний собор Святої Трійці.
Як відомо, за три дні Албанію сколихнуло вже чотири потужні землетруси. За деякими оцінками, вони є найсильнішими за останні 40 років. 42 людини загинуло, 750 постраждалих.
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