вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Митрополит Михаїл закликає волинян допомогти постраждалим від землетрусу албанцям

Митрополит Михаїл закликає волинян допомогти постраждалим від землетрусу албанцям
У зв’язку з землетрусами, які сталися в Албанії, митрополит Луцький і Волинський Михаїл просить усіх небайдужих підтримати постраждалих.

Про це йдеться на сайті Волинської єпархії ПЦУ.

«Ми розділяємо вашу біль та скорботу, а також молимося за швидке одужання тих, хто постраждав від стихійного лиха, та за упокоєння загиблих», - висловив співчуття албанцям керуючий Волинською єпархією.

До волинян же архієрей звертається з проханням надати гуманітарну допомогу. Її повезуть постраждалим унаслідок землетрусів, серед яких, зокрема є і християни Албанської православної церкви. Приносити речі можна у приміщення Управління єпархії (Градний узвіз, 1) та кафедральний собор Святої Трійці.

Як відомо, за три дні Албанію сколихнуло вже чотири потужні землетруси. За деякими оцінками, вони є найсильнішими за останні 40 років. 42 людини загинуло, 750 постраждалих.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, митрополит Михаїл
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Робота для осіб з інвалідністю: на топовому підприємстві Волині розповідали про можливості співпраці
Представили нового очільника прокуратури Волині
Молоді і «зелені»: студентські фото відомих на Волині людей
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Митрополит Михаїл закликає волинян допомогти постраждалим від землетрусу албанцям
Сьогодні, 08:39
В «Укралізниці» призначили додаткові рейси потяга «Ковель-Київ» на період зимових свят
Сьогодні, 07:24
«Без помічників Шевченко нічого не змінив би в збірній України», - В'ячеслав Шевчук
Сьогодні, 06:31
Гравець «Волині» - найкращий футболіст Першої ліги
Сьогодні, 05:21
Волинський вундеркінд знає прапори майже всіх країн світу, дорожні знаки і марки автівок
Сьогодні, 04:21
Схожі новини
«Поклоніння силам тьми, дияволу і його прислужникам», – владика Михаїл про Хеловін «Поклоніння силам тьми, дияволу і його прислужникам», – владика Михаїл про Хеловін
24 жовтень, 13:00
У селі на Волині владика Михаїл освятив недільну школу. ФОТО У селі на Волині владика Михаїл освятив недільну школу. ФОТО
22 жовтень, 13:42
В «Укралізниці» призначили додаткові рейси потяга «Ковель-Київ» на період зимових свят В «Укралізниці» призначили додаткові рейси потяга «Ковель-Київ» на період зимових свят
Сьогодні, 07:24
Гравець «Волині» - найкращий футболіст Першої ліги Гравець «Волині» - найкращий футболіст Першої ліги
Сьогодні, 05:21
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Митрополит Михаїл закликає волинян допомогти постраждалим від землетрусу албанцям
Сьогодні, 08:39
 0
В «Укралізниці» призначили додаткові рейси потяга «Ковель-Київ» на період зимових свят
Сьогодні, 07:24
 0
«Без помічників Шевченко нічого не змінив би в збірній України», - В'ячеслав Шевчук
Сьогодні, 06:31
 0
Гравець «Волині» - найкращий футболіст Першої ліги
Сьогодні, 05:21
 0
Волинський вундеркінд знає прапори майже всіх країн світу, дорожні знаки і марки автівок
Сьогодні, 04:21
 0
Медіа
відео
1/8