Митрополит Михаїл закликає волинян допомогти постраждалим від землетрусу албанцям

У зв’язку з землетрусами, які сталися в Албанії, митрополит Луцький і Волинський Михаїл просить усіх небайдужих підтримати постраждалих.Про це йдеться на сайті Волинської єпархії ПЦУ.«Ми розділяємо вашу біль та скорботу, а також молимося за швидке одужання тих, хто постраждав від стихійного лиха, та за упокоєння загиблих», - висловив співчуття албанцям керуючий Волинською єпархією.До волинян же архієрей звертається з проханням надати гуманітарну допомогу. Її повезуть постраждалим унаслідок землетрусів, серед яких, зокрема є і християни Албанської православної церкви. Приносити речі можна у приміщення Управління єпархії (Градний узвіз, 1) та кафедральний собор Святої Трійці.Як відомо, за три дні Албанію сколихнуло вже чотири потужні землетруси. За деякими оцінками, вони є найсильнішими за останні 40 років. 42 людини загинуло, 750 постраждалих.