Гравець «Волині» - найкращий футболіст Першої ліги

Півзахисника «Волині» Дениса Кожанова визнали найкращим гравцем Першої ліги за підсумками осінньої частини чемпіонату України.Голосування, у якому беруть участь тренери команд дивізіону, які за правилами не можуть голосувати за своїх підопічних, проводив сайт «FootBoom», - пише прес-служба луцького футбольного клубу.Цього сезону фактично без шансів для інших гравців першість у голосуванні взяв, який набрав 56 очок. Для порівняння, найближчий переслідувач Кожанова –– набрав 23 залікових пункти.На перше місце в голосуванні нашого бомбардира поставили 10 із 16 тренерів, що лише доводить те, наскільки сильний вклад Дениса в найкращу атаку Першої ліги.До слова, минулого року Кожанов також претендував на це звання, разом із колишнім гравцем "Волині"розділивши першість у голосуванні та поступившись у підсумку лише за додатковими показниками.