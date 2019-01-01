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Гравець «Волині» - найкращий футболіст Першої ліги

Гравець «Волині» - найкращий футболіст Першої ліги
Півзахисника «Волині» Дениса Кожанова визнали найкращим гравцем Першої ліги за підсумками осінньої частини чемпіонату України.

Голосування, у якому беруть участь тренери команд дивізіону, які за правилами не можуть голосувати за своїх підопічних, проводив сайт «FootBoom», - пише прес-служба луцького футбольного клубу.

Цього сезону фактично без шансів для інших гравців першість у голосуванні взяв Денис Кожанов, який набрав 56 очок. Для порівняння, найближчий переслідувач Кожанова – Ніка Січінава – набрав 23 залікових пункти.

На перше місце в голосуванні нашого бомбардира поставили 10 із 16 тренерів, що лише доводить те, наскільки сильний вклад Дениса в найкращу атаку Першої ліги.

До слова, минулого року Кожанов також претендував на це звання, разом із колишнім гравцем "Волині" Сергієм Кравченком розділивши першість у голосуванні та поступившись у підсумку лише за додатковими показниками.

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Теги: Перша ліга, Волинь, Денис Кожанов
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