Гравець «Волині» - найкращий футболіст Першої ліги
Сьогодні, 05:21
Півзахисника «Волині» Дениса Кожанова визнали найкращим гравцем Першої ліги за підсумками осінньої частини чемпіонату України.
Голосування, у якому беруть участь тренери команд дивізіону, які за правилами не можуть голосувати за своїх підопічних, проводив сайт «FootBoom», - пише прес-служба луцького футбольного клубу.
Цього сезону фактично без шансів для інших гравців першість у голосуванні взяв Денис Кожанов, який набрав 56 очок. Для порівняння, найближчий переслідувач Кожанова – Ніка Січінава – набрав 23 залікових пункти.
На перше місце в голосуванні нашого бомбардира поставили 10 із 16 тренерів, що лише доводить те, наскільки сильний вклад Дениса в найкращу атаку Першої ліги.
До слова, минулого року Кожанов також претендував на це звання, разом із колишнім гравцем "Волині" Сергієм Кравченком розділивши першість у голосуванні та поступившись у підсумку лише за додатковими показниками.
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Голосування, у якому беруть участь тренери команд дивізіону, які за правилами не можуть голосувати за своїх підопічних, проводив сайт «FootBoom», - пише прес-служба луцького футбольного клубу.
Цього сезону фактично без шансів для інших гравців першість у голосуванні взяв Денис Кожанов, який набрав 56 очок. Для порівняння, найближчий переслідувач Кожанова – Ніка Січінава – набрав 23 залікових пункти.
На перше місце в голосуванні нашого бомбардира поставили 10 із 16 тренерів, що лише доводить те, наскільки сильний вклад Дениса в найкращу атаку Першої ліги.
До слова, минулого року Кожанов також претендував на це звання, разом із колишнім гравцем "Волині" Сергієм Кравченком розділивши першість у голосуванні та поступившись у підсумку лише за додатковими показниками.
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