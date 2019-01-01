Волинський вундеркінд знає прапори майже всіх країн світу, дорожні знаки і марки автівок

4-річний, який живе у селі Струмівка Луцького району безпомилково впізнає прапори майже усіх країн світу, рідкісні марки автомобілів та дорожні знаки.Родина Андріанових багатодітна: Наталя та Олександр виховують трьох синів. Найстаршому, Сергію, 17 років, вже студент. Саме він, переконана мама, став гарним прикладом для менших братів, - пише Вісник і Ко.Менші два сини вдалися дуже допитливими. Юрко у три роки закомандував: «Хочу глобуса!» А Артемко, ледве навчившись розмовляти, захотів мати вдома прапори всіх країн світу і нині безпомилково називаєве 170 стягів.«Не подумайте, що діти у нас «заучки», ні. Вони все роблять, граючись. У нас було правило: мультики ми вмикаємо лише пізнавальні. І діти звикли, що все їх має чомусь навчити, – усміхаючись, згадує мама. – Особливо Артем все схоплював на льоту».Коли у три рочки Артемко рідних ошелешив тим, що розрізняє прапори Росії та Франції, батьки неабияк здивувалися. Бо не всі дорослі, на жаль, це знають. Ніби два триколори, та один з них несе нашій землі смерть. Тема війни, що точиться нині на Сході України, непроста для родини Андріанових, адже голова сім`ї захищає Україну на Сході.Вивчивши прапори, Артемко зацікавився марками автомобілів. Коли йде по вулиці, легко називає кожну, що проїде повз. Розповість і про ті, яких у Луцьку не побачиш – «дуже круті». А ще, їдучи з мамою в автомобілі, він обов’язкове коментує кожен дорожній знак, бо давно вивчив їх усі напам’ять.Мама вундеркінда каже, що деколи під час їзди містом Артемко підказує: «Треба дати дорогу, стоп, стоянка заборонена…» і цілком серйозно каже: «Мам, я вже можу і сам їхати, бо все знаю».«Пояснюю, що за кермо сідати йому зарано, бо не лише знаки важливі, а й інші правила дорожнього руху, треба трошки підрости. Але, бачу, він скоро вмовить нас дорожні правила йому купити», – каже жінка.І додає, що всю вагітність за Артемчиком вона їздила за кермом, до останнього дня до пологів. Можливо, тому Артем в машині завжди поводиться ніби водій зі стажем.Пані Наталя радіє, що ще один поштовх до пізнання всього нового дав її дітям центр раннього інтелектуального розвитку «Світлинка» у Луцьку. Має з чим порівнювати, адже найстарший син ходив у звичайний дитсадочок. Каже, ці заклади мають настільки різні підходи до особистості дитини.