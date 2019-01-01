У Луцьку заблокований рух на проспекті Грушевського
Сьогодні, 23:44
На проспекті Грушевського у Луцьку унеможливлений рух транспорту до залізничного вокзалу.
Автомобілі повертаються назад, - пише ІА Конкурент, посилаючись на повідомлення очевидців.
Не можуть проїхати навіть маршрутки з людьми, які змушені повертатися у зворотньому напрямку.
На місці події працює поліія. Деталі справи повідомимо згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Автомобілі повертаються назад, - пише ІА Конкурент, посилаючись на повідомлення очевидців.
Не можуть проїхати навіть маршрутки з людьми, які змушені повертатися у зворотньому напрямку.
На місці події працює поліія. Деталі справи повідомимо згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку заблокований рух на проспекті Грушевського
Сьогодні, 23:44
Сільську громаду під Луцьком підключать до «Безпечного міста»
Сьогодні, 22:59
«Олександрія» програла «Вольфсбургу» і вилетіла з Ліги Європи
Сьогодні, 22:13
У волинському місті куплять квартири для молодих медиків
Сьогодні, 21:56
Волинські театрали протестують проти звільнення двох Народних артистів з львівського театру
Сьогодні, 21:19