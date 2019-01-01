У Луцьку заблокований рух на проспекті Грушевського





Автомобілі повертаються назад, - пише



Не можуть проїхати навіть маршрутки з людьми, які змушені повертатися у зворотньому напрямку.



На місці події працює поліія. Деталі справи повідомимо згодом.

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