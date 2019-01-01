вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку заблокований рух на проспекті Грушевського

У Луцьку заблокований рух на проспекті Грушевського
На проспекті Грушевського у Луцьку унеможливлений рух транспорту до залізничного вокзалу.

Автомобілі повертаються назад, - пише ІА Конкурент, посилаючись на повідомлення очевидців.

Не можуть проїхати навіть маршрутки з людьми, які змушені повертатися у зворотньому напрямку.

На місці події працює поліія. Деталі справи повідомимо згодом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Робота для осіб з інвалідністю: на топовому підприємстві Волині розповідали про можливості співпраці
Представили нового очільника прокуратури Волині
Молоді і «зелені»: студентські фото відомих на Волині людей
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку заблокований рух на проспекті Грушевського
Сьогодні, 23:44
Сільську громаду під Луцьком підключать до «Безпечного міста»
Сьогодні, 22:59
«Олександрія» програла «Вольфсбургу» і вилетіла з Ліги Європи
Сьогодні, 22:13
У волинському місті куплять квартири для молодих медиків
Сьогодні, 21:56
Волинські театрали протестують проти звільнення двох Народних артистів з львівського театру
Сьогодні, 21:19
Схожі новини
Сільську громаду під Луцьком підключать до «Безпечного міста» Сільську громаду під Луцьком підключать до «Безпечного міста»
Сьогодні, 22:59
На розвиток культури на Волині цьогоріч виділили майже пів мільярда гривень На розвиток культури на Волині цьогоріч виділили майже пів мільярда гривень
Сьогодні, 20:10
Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 29 листопада Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 29 листопада
Сьогодні, 20:00
У Луцьку в Старому місті реставрують унікальні пам'ятки архітектури У Луцьку в Старому місті реставрують унікальні пам'ятки архітектури
Сьогодні, 19:48
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Для сімей полонених будуть виплачувати грошову допомогу
27 листопад, 22:31
 1
У Луцьку заблокований рух на проспекті Грушевського
Сьогодні, 23:44
 0
Сільську громаду під Луцьком підключать до «Безпечного міста»
Сьогодні, 22:59
 0
«Олександрія» програла «Вольфсбургу» і вилетіла з Ліги Європи
Сьогодні, 22:13
 0
У волинському місті куплять квартири для молодих медиків
Сьогодні, 21:56
 0
Медіа
відео
1/8