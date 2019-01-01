В «Укралізниці» призначили додаткові рейси потяга «Ковель-Київ» на період зимових свят
Сьогодні, 07:24
В Укрзалізниці призначили додаткові поїзди з Києва: у Львів, Ворохту, Одесу та Ковель.
Про це повідомляє прес-служба Укрзалізниці.
Так, потяг № 197/198 "Київ — Ковель" додатково курсуватиме 28, 30 грудня та 2, 4, 8, 10 січня.
З Києва поїзд відправлятиметься о 06:19, а до Ковеля прибуватиме о 14:48. З Ковеля потяг вирушатиме об 11:27 і прибуватиме до Києва о 20:45.
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Про це повідомляє прес-служба Укрзалізниці.
Так, потяг № 197/198 "Київ — Ковель" додатково курсуватиме 28, 30 грудня та 2, 4, 8, 10 січня.
З Києва поїзд відправлятиметься о 06:19, а до Ковеля прибуватиме о 14:48. З Ковеля потяг вирушатиме об 11:27 і прибуватиме до Києва о 20:45.
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