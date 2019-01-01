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В Україні можуть з`явитися приватні СІЗО

В Україні можуть з`явитися приватні СІЗО
У Міністерстві юстицій України планують надати дозвіл на роботу приватних слідчих ізоляторів для покращення ситуації у пенітенціарній сфері.

Про це повідомляє Zik, посилаючись пресслужба Кабінету міністрів.

Зокрема, планується створення належних умов для утримання засуджених в установах виконання покарань та розширення переліку видів покарань, які не пов’язані із позбавленням волі. Зокрема, йдеться також про створення сучасних в’язниць та започаткування практики приватних слідчих ізоляторів.

"Ми плануємо спробувати дати можливість працювати приватним СІЗО. По суті, це буде щось на зразок готелів, які добре охороняються, де особи, у яких є кошти зможуть перебувати і очікувати вирок суду.", - зазначив Міністр юстиції Денис Малюська.

Крім цього, держпосадовець додав, що за рахунок цих коштів можна буде частково покривати витрати і перебування осіб, які знаходитимуться у звичайних СІЗО.

"Спробуємо це зробити хоча б на одному пілотному проекті і побачимо, наскільки ця бізнес-модель працює, і в подальшому будемо намагатися розширити цей експеримент, якщо він виявиться успішним, на всю територію України. Для цього потрібно буде трошки змінити законодавство, але це теж в наших першочергових планах", – додав Малюська.

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Теги: Україна, СІЗО
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