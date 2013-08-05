«Без помічників Шевченко нічого не змінив би в збірній України», - В'ячеслав Шевчук
Сьогодні, 06:31
Колишній захисник "Шахтаря" лучанин В'ячеслав Шевчук порівняв роботу головного тренера збірної України Андрія Шевченка і Президента України Володимира Зеленського.
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"Шевченко прийшов, домігся результатів, але, якби не було його помічників, він би нічого не зробив, при всій повазі. Ось також і Зеленський. Він хоче один, і більше ніхто. Всі тільки паскудять. Мені принаймні, так здається. Він здібний хлопець. Створив такий величезний проект "95 квартал". Це величезна структура, стільки людей, і вони успішні. Може і тут він зможе. Він мені приємний, як спілкується. Залишилося оточити себе компетентними людьми, які будуть допомагати, а не заважати, - вважає Шевчук.
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Повідомляє сайт Футбол Україна.
"Шевченко прийшов, домігся результатів, але, якби не було його помічників, він би нічого не зробив, при всій повазі. Ось також і Зеленський. Він хоче один, і більше ніхто. Всі тільки паскудять. Мені принаймні, так здається. Він здібний хлопець. Створив такий величезний проект "95 квартал". Це величезна структура, стільки людей, і вони успішні. Може і тут він зможе. Він мені приємний, як спілкується. Залишилося оточити себе компетентними людьми, які будуть допомагати, а не заважати, - вважає Шевчук.
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