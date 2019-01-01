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29 листопада – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

29 листопада – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
29 листопада в народному календарі вшановують пам'ять Матвія — одного з дванадцяти апостолів, найближчих учнів Ісуса Христа.

Якщо цього дня віяли сильні вітри, то хурделиці і заметілі повинні були продовжуватися до Миколая Чудотворця (19 грудня). Якщо хмари йшли низько — чекали холоду і заморозків, - пише "24 канал".

Іменини 29 листопада святкують: Віктор, Матвій, Семен, Сергій.

Народні прикмети на 29 листопада:

– Дме сильний вітер – взимку будуть часті завірюхи і хуртовини.

– На Матвія пішов сніг – скоро будуть хуртовини.

– Холодний день – зима буде морозяною.

– Тепла і дощова погода – зима буде теплою.

Що можна робити 29 листопада

1. Прислухайтеся до порад оточуючих, вони вам неодмінно допоможуть у вирішенні важливого питання.

Що не можна робити 29 листопада

1. Не говоріть з людиною, яка прийшла до вас додому через поріг. Існує прикмета, що невдовзі ви посваритеся.

2. Не виконуйте в цей день важку роботу. Запросіть до себе в гості друзів чи близьких та проведіть час за приємними та душевними розмовами.

3. Не свистіть у будинку, адже можете відвернути гроші від своєї оселі.

4. Не сідайте на стіл – до біди.


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Теги: свято, традиції, забобони
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