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На Волині викрили підприємства, які торгували пальним незаконно

На Волині викрили підприємства, які торгували пальним незаконно
Під час фактичних перевірок, які фахівці управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів Головного управління ДПС у Волинській області провели від моменту запровадження ліцензування реалізації пального, в області встановлено низку порушень вимог закону.

Про це повідомляє ГУ ДПС у Волинській області.

Зокрема, в ході 6 фактичних перевірок на Волині викрили безліцензійну реалізацію скрапленого газу в роздріб. Ще 5 фактичних перевірок виявили факти зберігання та роздрібної реалізації пального без відповідних ліцензій. Окрім того, фахівці ДПС викрили 18 фактів реалізації пального без наявності ліцензії на роздрібну торгівлю пальним.

Такі порушення норм Закону України »Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» №481/95-ВР( зі змінами) із 1 липня 2019 року передбачають застосування штрафних санкцій до порушників.

Загальна сума штрафних санкцій, що очікують на бізнес за безліцензійну торгівлю пальним – 4,5 мільйона гривень, а за зберігання пального без відповідної ліцензії – 2,5 мільйона гривень.

В зв’язку з допущеними порушеннями законодавчих вимог у представників бізнесу співробітники податкової міліції вилучили пального загальною вартістю 5,7 мільйона гривень.

В Головному управлінні ДПС у Волинській області застерігають представників підприємництва від порушень при реалізації пального і нагадують: із 1 липня 2019 року відбулися суттєві зміни в контролі за обігом пальним, запроваджено Систему електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового, введено ліцензування діяльності з виробництва та обігу пального.


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Теги: ГУ ДФС, Волинська область, пальне без ліцензії, порушення
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