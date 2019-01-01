Будівельна компанія «Інвестор» хоче продавати квартири у лізинг*





Про це розповів директор компанії Андрій Разумовський в інтерв’ю виданню



«Зараз працюємо над можливістю дати нашим клієнтам ще один інструмент купівлі житла – лізинг», – зазначив він.



За його словами, поки що усе – в процесі формування. Сподівається, представлять новий проект уже в наступному році.



«Можливо це буде 5-7-річний лізинг квартир на наших об’єктах. Будемо запускати цей механізм разом із нашими партнерами. Маємо ідеї, як залучити кошти, щоб дати можливість виплачувати уже за готову квартиру. Не на етапі початку будівництва, а в момент отримання ключів», – зауважив Андрій Разумовський.



Варіант продажу квартир у лізинг розглядається тому, що в Україні відсутнє доступне і вигідне кредитування. А відсутність довгострокових кредитів не сприяє активізації будівельного ринку, каже Андрій Разумовський.



«На сьогодні ми користуємось лише власними обіговими коштами, а вони не безлімітні. Ми не можемо залучити кредитні кошти для того, щоб збільшити об’єми виробництва. Тобто ми не можемо ризикувати, йдемо лише за своїми можливостями».



Тому, каже, і працюють над тим, щоб дати можливість клієнтам купувати житло у лізинг.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Будівельна компанія «Інвестор» планує дозволити купувати у неї житло у лізинг.Про це розповів директор компаніїв інтерв’ю виданню «Перший». «Зараз працюємо над можливістю дати нашим клієнтам ще один інструмент купівлі житла – лізинг», – зазначив він.За його словами, поки що усе – в процесі формування. Сподівається, представлять новий проект уже в наступному році.«Можливо це буде 5-7-річний лізинг квартир на наших об’єктах. Будемо запускати цей механізм разом із нашими партнерами. Маємо ідеї, як залучити кошти, щоб дати можливість виплачувати уже за готову квартиру. Не на етапі початку будівництва, а в момент отримання ключів», – зауважив Андрій Разумовський.Варіант продажу квартир у лізинг розглядається тому, що в Україні відсутнє доступне і вигідне кредитування. А відсутність довгострокових кредитів не сприяє активізації будівельного ринку, каже Андрій Разумовський.«На сьогодні ми користуємось лише власними обіговими коштами, а вони не безлімітні. Ми не можемо залучити кредитні кошти для того, щоб збільшити об’єми виробництва. Тобто ми не можемо ризикувати, йдемо лише за своїми можливостями».Тому, каже, і працюють над тим, щоб дати можливість клієнтам купувати житло у лізинг.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію