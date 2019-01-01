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У Нововолинську організовують благодійний концерт на підтримку тренера, якому необхідна термінова операція

У Нововолинську організовують благодійний концерт на підтримку тренера, якому необхідна термінова операція
У Нововолинському палаці культури відбудеться благодійний концерт заслуженого артиста естрадного мистецтва України Сергія Скулинця.

Захід влаштовують 4 грудня, о 19:00 годині, - пише "Буг".

Концерт організували на підтримку директора Нововолинського ЦФЗН «Спорт для всіх» Валентина Бортнічука, який потребує термінової операції із заміни тазостегнового суглоба.

Вхід на концерт вільний. Присутні матимуть змогу пожертвувати кошти, які будуть передані на операцію.

Вартість операції – 5 380 доларів. Усі, хто мають можливість і бажання допомогти, можуть перерахувати гроші також на картку ПриватБанку – 5168 7427 0298 8399 Бортнічук Валентин Іванович.

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Теги: Нововолинськ, благодійний концерт, дороговартісна операція
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