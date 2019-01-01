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Повідомили, чому перекривали рух до залізничного вокзалу у Луцьку

Повідомили, чому перекривали рух до залізничного вокзалу у Луцьку
Розповіли, чому 28 листопада у Луцьку був заблокований рух на проспекті Грушевського.

Про це ІА Волинські новини повідомили у пресслужбі поліції Волині.

У поліції зазначили, що проводили відтворення обставин ДТП, у якій постраждала жінка.

Нагадаємо, ввечері 28 листопада у соцмережах з'явилась інформація, що зупинили рух проспектом Грушевського у Луцьку, на місці працювала поліція.

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Теги: перекриття руху, Луцьк, Грушевського
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