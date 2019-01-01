Повідомили, чому перекривали рух до залізничного вокзалу у Луцьку





Про це



У поліції зазначили, що проводили відтворення обставин ДТП, у якій постраждала жінка.



Нагадаємо, ввечері 28 листопада у соцмережах з'явилась інформація, що зупинили рух проспектом Грушевського у Луцьку, на місці працювала поліція.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Розповіли, чому 28 листопада у Луцьку був заблокований рух на проспекті Грушевського.Про це ІА Волинські новини повідомили у пресслужбі поліції Волині.У поліції зазначили, що проводили відтворення обставин ДТП, у якій постраждала жінка.Нагадаємо, ввечері 28 листопада у соцмережах з'явилась інформація, що зупинили рух проспектом Грушевського у Луцьку, на місці працювала поліція.

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