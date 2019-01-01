У мікрорайоні Луцька декілька багатоповерхівок досі без тепла. ВІДЕО





Майже тиждень мерзне у квартирі мешканка вулиці Шота Руставелі, 13-А, - йдеться у



Нагадаємо, перебої з теплопостачанням тиждень тому були в 10-ти будинках, які обслуговує котельня на вулиці Боженка.



Ольга Сидорук каже: викликала комісію із “Луцьктепла”, щоб виміряли температуру у помешканні і зробили їй перерахунок оплати за опалення. Обладнання, яким робили виміри, каже жінка, викликало сумніви.



“Прилад був увесь зачуханий, затертий, на що я сказала: Чому він у такому стані? На що була відповідь: … але ж він працює. Я кажу: покажіть на нього сертифікат, де його повірка? Не приладі не було номера, не було вказано до якого числа. І вибоїни були”, - розповіла лучанка Ольга Сидорук.



Щоб з’ясувати, чи правомірні дії працівників ДКП “Луцьктепло”, жінка викликала поліцію.



Сержант управління поліції охорони Тарас Боймиструк сказав: “Відібрали заяву у заявниці. І далі куди ця заява? У міськвідділі буде зареєстровано.”



“Можливо, так сталося, що десь взяли… у нас є 2 термометри і два пірометри, якими користуються інженери. Можливо, так сталося, що сертифікат був один, а термометр інший. Ми не виключаємо такого людського фактору”, - зауважив речник ДКП “Луцьктепло” Антон Безносиков.



Ольга Дворська, головний інженер ЖКП № 2 у Луцьку каже: упродовж тижня щодня надходить близько сотні звернень від мешканців квартир, які обслуговує підприємство.



“У зв’язку із тим, що ідуть масові перебої із теплопостачанням, люди масово почали звертатися на Луцьктепло за перерахунком. Повітря заганяє і заганяє у систему. Ми його з одного стояка, а воно в інший… я не можу сказати, яка причина, це треба у Луцьктепло питати”, - каже головний інженер ЖКП №2 Ольга Дворська.



Зі слів речника державного комунального підприємства “Луцьктепло” Антона Безносикова, за результатами обстеження комісії, у жінки в помешканні від 14 до 16 градусів у різних кімнатах при нормі 18-20. Їй зроблять перерахунок. Формула розрахунку у кожному випадку різна. І може бути до 5% меншою за кожен нижчий градус. Речник говорить: нині у мікрорайоні, який обслуговує котельня на Боженка, ще є три будинки без тепла.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У районі ЛПЗ – три будинки досі без тепла.Майже тиждень мерзне у квартирі мешканка вулиці Шота Руставелі, 13-А, - йдеться у сюжеті "Суспільного". Нагадаємо,тому були в 10-ти будинках, які обслуговує котельня на вулиці Боженка.Ольга Сидорук каже: викликала комісію із “Луцьктепла”, щоб виміряли температуру у помешканні і зробили їй перерахунок оплати за опалення. Обладнання, яким робили виміри, каже жінка, викликало сумніви.“Прилад був увесь зачуханий, затертий, на що я сказала: Чому він у такому стані? На що була відповідь: … але ж він працює. Я кажу: покажіть на нього сертифікат, де його повірка? Не приладі не було номера, не було вказано до якого числа. І вибоїни були”, - розповіла лучанка Ольга Сидорук.Щоб з’ясувати, чи правомірні дії працівників ДКП “Луцьктепло”, жінка викликала поліцію.Сержант управління поліції охоронисказав: “Відібрали заяву у заявниці. І далі куди ця заява? У міськвідділі буде зареєстровано.”“Можливо, так сталося, що десь взяли… у нас є 2 термометри і два пірометри, якими користуються інженери. Можливо, так сталося, що сертифікат був один, а термометр інший. Ми не виключаємо такого людського фактору”, - зауважив речник ДКП “Луцьктепло”Ольга Дворська, головний інженер ЖКП № 2 у Луцьку каже: упродовж тижня щодня надходить близько сотні звернень від мешканців квартир, які обслуговує підприємство.“У зв’язку із тим, що ідуть масові перебої із теплопостачанням, люди масово почали звертатися на Луцьктепло за перерахунком. Повітря заганяє і заганяє у систему. Ми його з одного стояка, а воно в інший… я не можу сказати, яка причина, це треба у Луцьктепло питати”, - каже головний інженер ЖКП №2 Ольга Дворська.Зі слів речника державного комунального підприємства “Луцьктепло” Антона Безносикова, за результатами обстеження комісії, у жінки в помешканні від 14 до 16 градусів у різних кімнатах при нормі 18-20. Їй зроблять перерахунок. Формула розрахунку у кожному випадку різна. І може бути до 5% меншою за кожен нижчий градус. Речник говорить: нині у мікрорайоні, який обслуговує котельня на Боженка, ще є три будинки без тепла.

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