Волинян просять принести іграшки для дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах





Акція триває з 22 листопада до 28 грудня, - пише

Організатори акції мають на меті зібрати іграшки для дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах.



Усі охочі можуть принести іграшки за адресою: Любомль, вулиця Богдана Хмельницького, 6 (приміщення колишнього готелю «Світязь»). Телефон для довідок – 097-16-26-476.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Відділ у справах дітей, сім’ї та молоді Любомльської міської ради оголосив щорічну акцію «Подаруй дитині іграшку».Акція триває з 22 листопада до 28 грудня, - пише "Район. Любомль".

Організатори акції мають на меті зібрати іграшки для дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах.Усі охочі можуть принести іграшки за адресою: Любомль, вулиця Богдана Хмельницького, 6 (приміщення колишнього готелю «Світязь»). Телефон для довідок – 097-16-26-476.

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