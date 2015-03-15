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Волинян просять принести іграшки для дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах

Волинян просять принести іграшки для дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах
Відділ у справах дітей, сім’ї та молоді Любомльської міської ради оголосив щорічну акцію «Подаруй дитині іграшку».

Акція триває з 22 листопада до 28 грудня, - пише "Район. Любомль".

Організатори акції мають на меті зібрати іграшки для дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах.

Усі охочі можуть принести іграшки за адресою: Любомль, вулиця Богдана Хмельницького, 6 (приміщення колишнього готелю «Світязь»). Телефон для довідок – 097-16-26-476.

Волинян просять принести іграшки для дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах

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Теги: «Подаруй дитині іграшку», акція, Волинь
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