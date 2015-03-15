Волинян просять принести іграшки для дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах
Сьогодні, 18:12
Відділ у справах дітей, сім’ї та молоді Любомльської міської ради оголосив щорічну акцію «Подаруй дитині іграшку».
Акція триває з 22 листопада до 28 грудня, - пише "Район. Любомль".
Організатори акції мають на меті зібрати іграшки для дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах.
Усі охочі можуть принести іграшки за адресою: Любомль, вулиця Богдана Хмельницького, 6 (приміщення колишнього готелю «Світязь»). Телефон для довідок – 097-16-26-476.
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Акція триває з 22 листопада до 28 грудня, - пише "Район. Любомль".
Організатори акції мають на меті зібрати іграшки для дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах.
Усі охочі можуть принести іграшки за адресою: Любомль, вулиця Богдана Хмельницького, 6 (приміщення колишнього готелю «Світязь»). Телефон для довідок – 097-16-26-476.
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