У Луцьку просять відремонтувати «діряву» вулицю. ФОТО
Сьогодні, 18:42
Лучани просять відремонтувати вулицю Занковецької.
Про це йдеться на сторінці "Розвиток Мікрорайонів Міста" у Facebook.
№Громадська організація «Розвиток Мікрорайонів Міста» вже не один рік оббиває пороги Луцької міської ради з проханням відремонтувати дорожнє покриття вул. Заньковецької на Вишкові. Та щороку отримуємо одні і ті ж відписки, на початку року з обіцянкою включити ділянку в перелік вулиць, які потребують капітального ремонту", - йдеться у повідомленні.
За словами членів організації, попри обіцянки, вулицю так і не відремонтували через нестачу коштів. Тож вони просять включити вулицю Заньковецької в перелік об`єктів капітального ремонту на 2020 рік.
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Про це йдеться на сторінці "Розвиток Мікрорайонів Міста" у Facebook.
№Громадська організація «Розвиток Мікрорайонів Міста» вже не один рік оббиває пороги Луцької міської ради з проханням відремонтувати дорожнє покриття вул. Заньковецької на Вишкові. Та щороку отримуємо одні і ті ж відписки, на початку року з обіцянкою включити ділянку в перелік вулиць, які потребують капітального ремонту", - йдеться у повідомленні.
За словами членів організації, попри обіцянки, вулицю так і не відремонтували через нестачу коштів. Тож вони просять включити вулицю Заньковецької в перелік об`єктів капітального ремонту на 2020 рік.
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