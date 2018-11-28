У Луцьку просять відремонтувати «діряву» вулицю. ФОТО

Лучани просять відремонтувати вулицю Занковецької.Про це йдеться на сторінці "Розвиток Мікрорайонів Міста" у Facebook.№Громадська організація «Розвиток Мікрорайонів Міста» вже не один рік оббиває пороги Луцької міської ради з проханням відремонтувати дорожнє покриття вул. Заньковецької на Вишкові. Та щороку отримуємо одні і ті ж відписки, на початку року з обіцянкою включити ділянку в перелік вулиць, які потребують капітального ремонту", - йдеться у повідомленні.За словами членів організації, попри обіцянки, вулицю так і не відремонтували через нестачу коштів. Тож вони просять включити вулицю Заньковецької в перелік об`єктів капітального ремонту на 2020 рік.