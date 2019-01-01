На «Ягодині» затримали вантажівку, яку вкрали у Нідерландах





Знайшли автомобіль у четвер, 28 листопада, повідомляє Держприкордонслужба.



Під час проходження процедур прикордонного контролю стосовно автомобіля «ДАФ» польської реєстрації, 2019 року випуску, за кермом якого їхав українець, відбулося спрацювання бази даних Інтерполу.



За цим фактом проінформували чергового Укрбюро Інтерполу в місті Київ. Транспортний засіб передали співробітникам поліції.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У пункті пропуску «Ягодин» прикордонники Луцького загону виявили викрадений у Нідерландах вантажний автомобіль.Знайшли автомобіль у четвер, 28 листопада, повідомляє Держприкордонслужба.Під час проходження процедур прикордонного контролю стосовно автомобіля «ДАФ» польської реєстрації, 2019 року випуску, за кермом якого їхав українець, відбулося спрацювання бази даних Інтерполу.За цим фактом проінформували чергового Укрбюро Інтерполу в місті Київ. Транспортний засіб передали співробітникам поліції.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію