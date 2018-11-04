Найкращим гравцем Першої ліги став волинський футболіст

Денис Кожанов з футбольного клубу "Волинь.



Про це йдеться



Зауважують, уже четвертий рік поспіль сайт «FootBoom» проводить голосування за найкращого футболіста Першої ліги за підсумками осінньої частини чемпіонату України.



У голосуванні беруть участь тренери команд дивізіону, які за правилами не можуть голосувати за своїх підопічних. А цього сезону фактично без шансів для інших гравців першість у голосуванні взяв Денис Кожанов, який набрав 56 очок. Для порівняння, найближчий переслідувач Кожанова – Ніка Січінава – набрав 23 залікових пункти.



"Приємно, що на перше місце в голосуванні нашого бомбардира поставили 10 із 16 тренерів, що лише доводить те, наскільки сильний вклад Дениса в найкращу атаку Першої ліги!", - йдеться у повідомленні.



До слова, минулого року Кожанов також претендував на це звання, разом із Сергієм Кравченком, розділивши першість у голосуванні та поступившись у підсумку лише за додатковими показниками.

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