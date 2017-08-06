Повідомили деталі аварії на Волині, у якій загинуло подружжя





Про це інформує ГУНП Волині.



Учора,



Поліцейські встановили, що за кермом автомобіля «ВАЗ» перебував 62-річний житель Любомльського району. Його автомобіль зіткнувся із попутним трактором «New Holland» під керуванням 59-річного жителя Шацького району, а також автомобілем «Opel Combo» за кермом якого перебував 70-річний житель Любомльського району.



Внаслідок ДТП загинули 62-річний водій та 61-річна пасажирка легковика «ВАЗ». Обоє - жителі села Полапи Любомльського району. Тілесні ушкодження також отримав пасажир цього ж транспортного засобу – 63-річний житель райцентру Шацьк. Його госпіталізували.



За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель декількох осіб, слідчі поліції області розпочали кримінальне провадження за ч.3 ст.286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Повідомили деталі аварії у Шацькому районі, де загинуло двоє людей.Про це інформує ГУНП Волині.Учора, 28 листопада, близько 18 години на автодорозі неподалік села Піща Шацького району сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобілів «ВАЗ», «Opel Combo» та трактора «New Holland».Поліцейські встановили, що за кермом автомобіля «ВАЗ» перебував 62-річний житель Любомльського району. Його автомобіль зіткнувся із попутним трактором «New Holland» під керуванням 59-річного жителя Шацького району, а також автомобілем «Opel Combo» за кермом якого перебував 70-річний житель Любомльського району.Внаслідок ДТП загинули 62-річний водій та 61-річна пасажирка легковика «ВАЗ». Обоє - жителі села Полапи Любомльського району. Тілесні ушкодження також отримав пасажир цього ж транспортного засобу – 63-річний житель райцентру Шацьк. Його госпіталізували.За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель декількох осіб, слідчі поліції області розпочали кримінальне провадження за ч.3 ст.286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

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