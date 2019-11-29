У Володимирі зіткнулися бус та легковик: рух ускладнений. ФОТО
Сьогодні, 11:38
У Володимирі-Волинському трапилася дорожньо-транспортна пригода.
Аварія трапилася сьогодні, 29 листопада, - про це інформує інтернет-видання “Княжий Град”.
Зокрема, у центрі міста на перехресті вулиць Ковельської та Данила Галицького відбулося зіткнення буса Mercedes Vitо та легкової автівки Toyota.
На місці працює патрульна поліція.
У центрі Володимира-Волинського станом на 10:52 ускладнений рух та вже працює поліція.
Деталі згодом.
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Аварія трапилася сьогодні, 29 листопада, - про це інформує інтернет-видання “Княжий Град”.
Зокрема, у центрі міста на перехресті вулиць Ковельської та Данила Галицького відбулося зіткнення буса Mercedes Vitо та легкової автівки Toyota.
На місці працює патрульна поліція.
У центрі Володимира-Волинського станом на 10:52 ускладнений рух та вже працює поліція.
Деталі згодом.
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