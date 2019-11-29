У Володимирі зіткнулися бус та легковик: рух ускладнений. ФОТО





Аварія трапилася сьогодні, 29 листопада, - про це інформує інтернет-видання



Зокрема, у центрі міста на перехресті вулиць Ковельської та Данила Галицького відбулося зіткнення буса Mercedes Vitо та легкової автівки Toyota.



На місці працює патрульна поліція.



У центрі Володимира-Волинського станом на 10:52 ускладнений рух та вже працює поліція.



Деталі згодом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському трапилася дорожньо-транспортна пригода.Аварія трапилася сьогодні, 29 листопада, - про це інформує інтернет-видання “Княжий Град” Зокрема, у центрі міста на перехресті вулиць Ковельської та Данила Галицького відбулося зіткнення буса Mercedes Vitо та легкової автівки Toyota.На місці працює патрульна поліція.У центрі Володимира-Волинського станом на 10:52 ускладнений рух та вже працює поліція.Деталі згодом.

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