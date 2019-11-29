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У Володимирі зіткнулися бус та легковик: рух ускладнений. ФОТО

У Володимирі зіткнулися бус та легковик: рух ускладнений. ФОТО
У Володимирі-Волинському трапилася дорожньо-транспортна пригода.

Аварія трапилася сьогодні, 29 листопада, - про це інформує інтернет-видання “Княжий Град”.

Зокрема, у центрі міста на перехресті вулиць Ковельської та Данила Галицького відбулося зіткнення буса Mercedes Vitо та легкової автівки Toyota.

На місці працює патрульна поліція.

У центрі Володимира-Волинського станом на 10:52 ускладнений рух та вже працює поліція.

Деталі згодом.

У Володимирі зіткнулися бус та легковик: рух ускладнений. ФОТО
У Володимирі зіткнулися бус та легковик: рух ускладнений. ФОТО
У Володимирі зіткнулися бус та легковик: рух ускладнений. ФОТО

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Теги: Володимир, аварія, зіткнення
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