Волинянам розповіли для чого потрібні чотки





Про це повідомляє



Відповідає ієрей Олексій Малюков:



– По суті, чотки – це інструмент. Вони потрібні для рахунку молитов, щоб не відволікатися під час виконання правила. Миряни цілком можуть користуватися чотками, тільки без зайвої показухи, використовуючи їх за призначенням.



У монастирях при постригу ченцеві видаються чотки, їх називають духовним мечем, тому що монах по-справжньому стає воїном світу.



Основне завдання ченця – це молитва. Молитовне правило може рости, додаватися, змінюватися, і щоб якось контролювати цей процес, монахам потрібні чоткі.



Зазвичай чотки використовують для підрахування коротких молитов, наприклад, Ісусової молитви або Богородичних молитов. Тому чотки можуть бути розміром як на сто молитов, на п’ятдесят, на тридцять і навіть на п’ятнадцять. Маленькі чотки, на тридцять або п’ятнадцять молитов, зручно використовувати в дорозі. Це похідний варіант, який зручно тримати в кишені, не привертаючи до себе уваги.



У домашніх умовах чотки зосереджують так само, як запалена свічка. Коли думка летить при молитві, то свічка повертає і зосереджує, той же принцип і чотках. Якщо думка відволіклася від молитви, палець, що знаходиться на вузлику, повертає розум до слів молитви.



Тут саме і відбувається найважливіше вольове зусилля: укладати розум в слова молитви.



Чотки потрібні ще для збільшення молитов, якщо Ігнатій Брянчанінов говорить про п’ять сотень Ісусових молитов, то без чоток в цю кількість увійти майже неможливо.



Мирська традиція брати благословення на молитву з чотками мені не дуже зрозуміла. Швидше за все це просто благочестива традиція, не більше того. У чотках, на мою думку, немає нічого містичного. Швидше за все, людина бере благословення на молитву, яку, почавши, вона вже не буде припиняти. Просто чотки – це все-таки допоміжний засіб. Головне – молитва.



Застережу тих, які, перебуваючи в миру, носять чотки публічно, показуючи себе людьми, що моляться. Господь Ісус Христос говорив про таких, що вони лицеміри, тобто одягають на себе маску людини, що молиться. Христос каже: «Ти ж, коли молишся, увійди до своєї кімнати, зачини свої двері,” Отцеві своєму, що в тайні; а Отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі явно». (Мф. 6: 6). Не рівняйте себе з тим досвідом, який робите, тому що це може бути тільки вигляд благочестя, який сили не має.



Молитва любить тишу і таємницю, коли ти вдома. Вона навіть називається «тайнодіянням». Коли ти їдеш в метро або стоїш у черзі, і при цьому молишся, то, перебуваючи в цьому світі, ти стоїш перед Самим Богом.



Отже, чотки важлива і цікава річ для духовної практики і самопізнання. Але все одно це як милиці для людини, яка кульгає. Якщо людина ходить нормально, їй вже милиці не потрібні. Якщо духовна мета перетворити все життя в молитву, за словами апостола Павла «моліться невпинно», то, звичайно, чотки потім вже не знадобляться. Але на ранніх стадіях зростання молитви вони можуть бути просто необхідними.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинянам розповіли, що таке чотки і для чого вони потрібні.Про це повідомляє Волинська єпархія УПЦ (МП) Відповідає ієрей

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію