У Володимирі горів гараж: від вогню врятували легковик і мотоцикл





Рятувальників викликав 35-річний мешканець міста, який побачив дим. На виклик виїхало два відділення ДПРЧ – 7, інформує



Рятувальники зірвали замок та дістали з задимленого гаража автівку та мотоцикл.



Вогонь пошкодив покрівлю гаража та встиг перекинутися на сусідній гараж. Рятувальникам вдалося швидко ліквідувати горіння.



За словами пожежників, вогонь виник через коротке замикання електромережі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському у гаражі, що у військовому містечку №1 по Академіка Глушкова близько 21:00 28-го листопада трапилася пожежа.Рятувальників викликав 35-річний мешканець міста, який побачив дим. На виклик виїхало два відділення ДПРЧ – 7, інформує БУГ Рятувальники зірвали замок та дістали з задимленого гаража автівку та мотоцикл.Вогонь пошкодив покрівлю гаража та встиг перекинутися на сусідній гараж. Рятувальникам вдалося швидко ліквідувати горіння.За словами пожежників, вогонь виник через коротке замикання електромережі.

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