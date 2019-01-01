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У Володимирі горів гараж: від вогню врятували легковик і мотоцикл

У Володимирі горів гараж: від вогню врятували легковик і мотоцикл
У Володимирі-Волинському у гаражі, що у військовому містечку №1 по Академіка Глушкова близько 21:00 28-го листопада трапилася пожежа.

Рятувальників викликав 35-річний мешканець міста, який побачив дим. На виклик виїхало два відділення ДПРЧ – 7, інформує БУГ.

Рятувальники зірвали замок та дістали з задимленого гаража автівку та мотоцикл.

Вогонь пошкодив покрівлю гаража та встиг перекинутися на сусідній гараж. Рятувальникам вдалося швидко ліквідувати горіння.

За словами пожежників, вогонь виник через коротке замикання електромережі.

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Теги: пожежа, гараж
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