Нотаріуси отримають право реєструвати шлюби і розлучення
Сьогодні, 13:45
Міністр юстиції Денис Малюська повідомив, що нотаріуси вже найближчим часом можуть отримати право реєструвати шлюби і розлучення.
Про це інформує Українська правда.
За словами Малюськи, наразі Мін’юст працює із Верховною Радою, аби розширити перелік функцій, які виконують нотаріуси. Зокрема, нотаріуси вже найближчим часом отримають право реєструвати шлюби і розлучення.
Також у сфері нотаріату на часі впровадження сучасних технологій: Е-нотаріату, електронного документообігу, засвідчення web-сторінок.
Міністр додав, що подолання рейдерства – було і залишається важливою ціллю мін’юсту, яку можна реалізувати за досить короткий строк і значну частину роботи по боротьбі з рейдерством вже зроблено.
За словами Малюськи, за перші місяці роботи було реалізовано 12 пунктів із 22 дорожньої карти з протидії рейдерству.
Також у пріоритеті міністерства – імплементація положень кодексу України з процедур банкрутства, забезпечення належної якості безоплатної правової допомоги, створення ефективної системи медіації, відновного правосуддя, третейських судів та арбітражів, конкурентних державним судам, збільшення впливу приватних експертів на розробку методик і прийняття рішень у судово-експертній діяльності.
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Про це інформує Українська правда.
За словами Малюськи, наразі Мін’юст працює із Верховною Радою, аби розширити перелік функцій, які виконують нотаріуси. Зокрема, нотаріуси вже найближчим часом отримають право реєструвати шлюби і розлучення.
Також у сфері нотаріату на часі впровадження сучасних технологій: Е-нотаріату, електронного документообігу, засвідчення web-сторінок.
Міністр додав, що подолання рейдерства – було і залишається важливою ціллю мін’юсту, яку можна реалізувати за досить короткий строк і значну частину роботи по боротьбі з рейдерством вже зроблено.
За словами Малюськи, за перші місяці роботи було реалізовано 12 пунктів із 22 дорожньої карти з протидії рейдерству.
Також у пріоритеті міністерства – імплементація положень кодексу України з процедур банкрутства, забезпечення належної якості безоплатної правової допомоги, створення ефективної системи медіації, відновного правосуддя, третейських судів та арбітражів, конкурентних державним судам, збільшення впливу приватних експертів на розробку методик і прийняття рішень у судово-експертній діяльності.
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