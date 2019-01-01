Волинянці, яка продавала підроблені акцизні марки, «світить» 7 років тюрми





Про це інформує



Придбавши цьогоріч 500 незаконно виготовлених марок акцизного податку, наклеєних на пачки тютюнових виробів, жінка зберігала їх у себе у помешканні, а наприкінці травня 2019 року продала громадянину.



Згодом експерти засвідчили підробність акцизних марок.



Громадянці повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.



Триває досудове розслідування.



Довідково: за придбання, перевезення, зберігання з метою використання при продажу товарів, а також збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного податку Кримінальним кодексом України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.



Головне фото - ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі 52-річну жінку підозрюють в оборудках з підробленими марками акцизного податку.Про це інформує пресслужба прокуратури Волинської області. Придбавши цьогоріч 500 незаконно виготовлених марок акцизного податку, наклеєних на пачки тютюнових виробів, жінка зберігала їх у себе у помешканні, а наприкінці травня 2019 року продала громадянину.Згодом експерти засвідчили підробність акцизних марок.Громадянці повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.Триває досудове розслідування.Довідково: за придбання, перевезення, зберігання з метою використання при продажу товарів, а також збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного податку Кримінальним кодексом України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

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