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Волинянці, яка продавала підроблені акцизні марки, «світить» 7 років тюрми

Волинянці, яка продавала підроблені акцизні марки, «світить» 7 років тюрми
У Ковелі 52-річну жінку підозрюють в оборудках з підробленими марками акцизного податку.

Про це інформує пресслужба прокуратури Волинської області.

Придбавши цьогоріч 500 незаконно виготовлених марок акцизного податку, наклеєних на пачки тютюнових виробів, жінка зберігала їх у себе у помешканні, а наприкінці травня 2019 року продала громадянину.

Згодом експерти засвідчили підробність акцизних марок.

Громадянці повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.

Триває досудове розслідування.

Довідково: за придбання, перевезення, зберігання з метою використання при продажу товарів, а також збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного податку Кримінальним кодексом України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: волинянка, акцизні марки
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