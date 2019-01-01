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В Україні хочуть відмовитися від паперових квитанцій про оплату

В Україні хочуть відмовитися від паперових квитанцій про оплату
У Кабінеті міністрів України планують запровадити електронну систему, за допомогою якої можна перевірити справжність електронної квитанції про оплату послуг, аліментів, мит тощо.

Таким чином, не потрібно буде подавати паперову квитанцію з банку, інформує Громадське.

«Ми плануємо запустити сервіс, який дозволить позбавитись такого явища, коли чиновники вимагають від громадян квитанцію про оплату (часто ще й з мокрою печаткою)», — повідомив міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет.

Він зазначив, що аналогічний сервіс існує в межах «Приват24», інтернет-банкінгу ПриватБанку. Розроблений урядом сервіс буде діяти для всіх банків України.

«Ми створимо веб-сторінку (наприклад, check.gov.ua), до якої через просте і надійне API зможуть підключитись будь-які українські банки. Користувач заходить на сторінку, вводить номер квитанції — і бачить її на екрані. Якщо потрібно, можна скачати її з накладеним ЕЦП», — зазначив міністр.

Після створення сервісу в уряді планують навчити чиновників ним користуватися для того, аби вони більше не вимагали квитанції про оплату від українців.

«Ми приймемо постанову, якою зобов'яжемо все держоргани переглянути свої процедури та не вимагати паперові квитанції. Також ми маємо прописати вимоги до генерації номерів цих квитанцій, щоб їх не можна було підбирати перебором», — додав Дубілет.

За його словами, новий сервіс запустять протягом 3 місяців.

Нагадаємо, в уряді ініціювали скасування обов'язкової публікації законів та постанов в урядових газетах для того, аби вони набули чинності.

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Теги: уряд, квитанції
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