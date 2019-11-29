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У центрі Луцька не розминулися легковик і велосипедист

У центрі Луцька не розминулися легковик і велосипедист
У центрі Луцька велосипедист потрапив під колеса легковика марки SsangYong.

ДТП сталася в п'ятницю, 29 листопада, близько 13.00, про це ІА Волинські Новини повідомили очевидці автопригоди.

За їхніми словами, водій SsangYong та велосипедист не розминулися біля пішохідного переходу, що на вулиці Винниченка, навпроти Прокуратури Волинської області.

На щастя, у результаті ніхто не постраждав, тому водій автомобіля і велосипедист розійшлися.

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Теги: аварія, ДТП, Луцьк
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