У центрі Луцька не розминулися легковик і велосипедист





ДТП сталася в п'ятницю, 29 листопада, близько 13.00, про це



За їхніми словами, водій SsangYong та велосипедист не розминулися біля пішохідного переходу, що на вулиці Винниченка, навпроти Прокуратури Волинської області.



На щастя, у результаті ніхто не постраждав, тому водій автомобіля і велосипедист розійшлися.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У центрі Луцька велосипедист потрапив під колеса легковика марки SsangYong.ДТП сталася в п'ятницю, 29 листопада, близько 13.00, про це ІА Волинські Новини повідомили очевидці автопригоди.За їхніми словами, водій SsangYong та велосипедист не розминулися біля пішохідного переходу, що на вулиці Винниченка, навпроти Прокуратури Волинської області.На щастя, у результаті ніхто не постраждав, тому водій автомобіля і велосипедист розійшлися.

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