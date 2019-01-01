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На залізничному вокзалі у Луцьку за грабіж затримали львів'янина

На залізничному вокзалі у Луцьку за грабіж затримали львів'янина
У Луцьку на залізничному вокзалі зловмисник пограбував жителя сусідньої Рівненської області.

Поліцейські оперативно встановили причетність до скоєння цього злочину 29-річного жителя Львівщини, інформує ГУНП в області.

Учора, 28 листопада, до Луцького відділу поліції звернувся 54-річний житель Рівненської області. Чоловік повідомив, що вночі на території залізничного вокзалу в обласному центрі його пограбував невідомий. Зловмисник, погрожуючи насильством, відкрито викрав у заявника 750 гривень.

Співробітники кримінальної поліції спільно із патрульними поліцейськими оперативно встановили, що злочин скоїв 29-річний житель Сокальського району Львівської області. Його затримали в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі за фактом грабежу відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.186 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років. Вирішується питання щодо обрання зловмиснику міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

© Офіційний сайт Національної поліції: https://vl.npu.gov.ua/news/majnovi-zlochini/policzejski-za-grabizh-na-zaliznichnomu-vokzali-v-luczku-zatrimali-lviv-yanina/?fbclid=IwAR2q1NjxynDF4z70I0pohx-x7CviOfu-H-KP04npJRrFKuKSQUwzmjhzwck

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Теги: грабіж, вокзал, Луцьк
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