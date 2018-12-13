На «Олімпі» завершують будівництво «щасливого будинку»*. ФОТО
Сьогодні, 11:45
На території житлового комплексу «Західний Олімп», що розташований у передмісті Луцька – селі Тарасове, розпочали зводити новий будинок та закінчують мурувати останній поверх у попередньому – четвертому.
Про вигідні цінові пропозиції, новинки та переваги комплексу «Західний Олімп» розповіла менеджер центру продажу Руслана Бутова.
Четверта малоповерхівка на території комплексу під щасливим номером «8» матиме в загальному два під’їзди та 30 помешкань, з яких 8 вже придбали. У будинку передбачені одно-, дво- та трикімнатні квартири зі зручним та сучасним плануванням. Площа помешкань складатиме від 39 «квадратів» і вище. Цей будинок обіцяють закінчити вже у травні 2020 року, підведення комунікацій за початок внутрішніх ремонтних робіт стартуватимуть з літа того ж року.
Загалом у житловому комплексі «Західний Олімп» вже розкупили близько п’ятидесяти відсотків квартир, тож Руслана Бутова радить не зволікати охочим придбати якісне і сучасне помешкання за помірною ціною. Більше того, «Західний Олімп» пропонує унікальну можливість зекономити, адже у разі купівлі квартири на етапі будівництва забудовник гарантує знижку 300 гривень на кожен «квадрат» при стовідсотковій оплаті. Вартість квартир у комплексі стартує від 13 500 гривень за м2. Є також можливість взяти помешкання у розтермінування від 18 до 24 місяців з першим внеском у тридцять відсотків.
Менеджерка з продажу переконує, що будівництво, яке триває, жодним чином не заважає комфортному проживанню мешканців, адже територія – загороджена і роботи тривають лише у визначений час, до 18–19 години, тож батькам немає причин нервуватися, поки діти гулятимуть у дворі. Для них там є інша розвага – облаштований сучасний дитячий майданчик з гойдалками, а також ігрова зона для тенісу, баскетболу, футболу та волейболу. У разі, якщо погода не дозволяє займатися таким активним спортом, є альтернативний варіант – влаштовувати пробіжки територією комплексу, де є вдосталь місця та доріжки з розміткою або ж за межами, насолоджуючись природою та спокоєм перемістя.
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Також для безпеки домовласників на території встановили камери відеоспостереження і шлагбаум з персоніфікованою системою пропуску. До слова, окремі місця для автівок є як біля будинків, так і за межами комплексу, де територія також під цілодобовою охороною. Зазначають, що у вечірній час потрапити на територією комплексу домовласники можуть лише за ключ-картою.
Освітлення у «Олімпі» зробили також по-особливому. Сучасні ліхтарі вмикаються автоматично, також є додаткове освітлення, аби мешканці могли гуляти територією чи відпочивати на спортивному і дитячому майданчику навіть уночі.
Коли для «Олімпу» підбирали озеленення, то подбали і про сезонність, тож милуватися яскравими хвойними кущиками і деревами можна навіть взимку, навесні розпускатимуться і розцвітатимуть й інші окраси комплексу.
Переваги інфраструктури «Олімпу» також в тому, що будинок фактично розташований за містом, посеред мальовничої природи, однак до центру Луцька – лише 15 хвилин громадським транспортом (маршрутка №31 курсує що 7-10 хвилин) або 5 хвилин на власному автомобілі. Поруч також є дитячий садочок і церква, трішки далі – база відпочинку та сучасна лікарня.
За детальнішою інформацією про квартири у житловому комплексі «Західний Олімп» звертатися до центру продажу за адресою: село Тарасове, вулиця Лесі Українки, 2 або ж за номером телефону: +380682288822.
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Про вигідні цінові пропозиції, новинки та переваги комплексу «Західний Олімп» розповіла менеджер центру продажу Руслана Бутова.
Четверта малоповерхівка на території комплексу під щасливим номером «8» матиме в загальному два під’їзди та 30 помешкань, з яких 8 вже придбали. У будинку передбачені одно-, дво- та трикімнатні квартири зі зручним та сучасним плануванням. Площа помешкань складатиме від 39 «квадратів» і вище. Цей будинок обіцяють закінчити вже у травні 2020 року, підведення комунікацій за початок внутрішніх ремонтних робіт стартуватимуть з літа того ж року.
Загалом у житловому комплексі «Західний Олімп» вже розкупили близько п’ятидесяти відсотків квартир, тож Руслана Бутова радить не зволікати охочим придбати якісне і сучасне помешкання за помірною ціною. Більше того, «Західний Олімп» пропонує унікальну можливість зекономити, адже у разі купівлі квартири на етапі будівництва забудовник гарантує знижку 300 гривень на кожен «квадрат» при стовідсотковій оплаті. Вартість квартир у комплексі стартує від 13 500 гривень за м2. Є також можливість взяти помешкання у розтермінування від 18 до 24 місяців з першим внеском у тридцять відсотків.
Менеджерка з продажу переконує, що будівництво, яке триває, жодним чином не заважає комфортному проживанню мешканців, адже територія – загороджена і роботи тривають лише у визначений час, до 18–19 години, тож батькам немає причин нервуватися, поки діти гулятимуть у дворі. Для них там є інша розвага – облаштований сучасний дитячий майданчик з гойдалками, а також ігрова зона для тенісу, баскетболу, футболу та волейболу. У разі, якщо погода не дозволяє займатися таким активним спортом, є альтернативний варіант – влаштовувати пробіжки територією комплексу, де є вдосталь місця та доріжки з розміткою або ж за межами, насолоджуючись природою та спокоєм перемістя.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Спорт, комфорт і затишок: розповіли, у чому перевага квартир від ЖК «Західний Олімп» під Луцьком.
Також для безпеки домовласників на території встановили камери відеоспостереження і шлагбаум з персоніфікованою системою пропуску. До слова, окремі місця для автівок є як біля будинків, так і за межами комплексу, де територія також під цілодобовою охороною. Зазначають, що у вечірній час потрапити на територією комплексу домовласники можуть лише за ключ-картою.
Освітлення у «Олімпі» зробили також по-особливому. Сучасні ліхтарі вмикаються автоматично, також є додаткове освітлення, аби мешканці могли гуляти територією чи відпочивати на спортивному і дитячому майданчику навіть уночі.
Коли для «Олімпу» підбирали озеленення, то подбали і про сезонність, тож милуватися яскравими хвойними кущиками і деревами можна навіть взимку, навесні розпускатимуться і розцвітатимуть й інші окраси комплексу.
Переваги інфраструктури «Олімпу» також в тому, що будинок фактично розташований за містом, посеред мальовничої природи, однак до центру Луцька – лише 15 хвилин громадським транспортом (маршрутка №31 курсує що 7-10 хвилин) або 5 хвилин на власному автомобілі. Поруч також є дитячий садочок і церква, трішки далі – база відпочинку та сучасна лікарня.
За детальнішою інформацією про квартири у житловому комплексі «Західний Олімп» звертатися до центру продажу за адресою: село Тарасове, вулиця Лесі Українки, 2 або ж за номером телефону: +380682288822.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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