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У місті на Волині посеред ночі з тераси кафе викрали меблі

У місті на Волині посеред ночі з тераси кафе викрали меблі
У Ковелі посеред ночі невідомий викрав із тераси місцевого кафе крісла, стіл і лавку.

Учора, 28 листопада, до поліції із заявою про крадіжку звернулася 44-річна директорка місцевого кафе, - інформує ГУНП у Волинській області.

Жінка повідомила, що з літньої тераси закладу зловмисник викрав п’ять крісел, скляний стіл та лавку. Сума завданих матеріальних збитків склала майже 5 тисяч гривень.

Співробітники кримінальної поліції встановили, що крадіжку скоїв 33-річний ковельчанин. Викрадені речі вилучили.

За фактом крадіжки слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України. Зловмисникові, зокрема, загрожує до трьох років позбавлення волі.


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Теги: Ковель, крадіжка, меблі
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