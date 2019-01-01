У місті на Волині посеред ночі з тераси кафе викрали меблі





Учора, 28 листопада, до поліції із заявою про крадіжку звернулася 44-річна директорка місцевого кафе, - інформує



Жінка повідомила, що з літньої тераси закладу зловмисник викрав п’ять крісел, скляний стіл та лавку. Сума завданих матеріальних збитків склала майже 5 тисяч гривень.



Співробітники кримінальної поліції встановили, що крадіжку скоїв 33-річний ковельчанин. Викрадені речі вилучили.



За фактом крадіжки слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України. Зловмисникові, зокрема, загрожує до трьох років позбавлення волі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі посеред ночі невідомий викрав із тераси місцевого кафе крісла, стіл і лавку.Учора, 28 листопада, до поліції із заявою про крадіжку звернулася 44-річна директорка місцевого кафе, - інформує ГУНП у Волинській області. Жінка повідомила, що з літньої тераси закладу зловмисник викрав п’ять крісел, скляний стіл та лавку. Сума завданих матеріальних збитків склала майже 5 тисяч гривень.Співробітники кримінальної поліції встановили, що крадіжку скоїв 33-річний ковельчанин. Викрадені речі вилучили.За фактом крадіжки слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України. Зловмисникові, зокрема, загрожує до трьох років позбавлення волі.

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