У Луцьку виступить найепатажніший гурт України – «Хамерман знищує віруси»
Сьогодні, 17:30
У Луцьк приїде «найадекватніший гурт України» - Хамерман Знищує Віруси.
Про це йдеться на сторінці театральної студії "Гармидер" у Facebook.
Концерт відбудеться 15 грудня о 18:00 у "ГаРмИдЕр ангар-stage" (вулиця Залізнична, 9).
Квитки в продажі будуть з понеділка, 2 грудня, на Каса.in.ua.
Перші квиточки коштуватимуть по 300 гривень, наступні - дорожчі. Зауважують, кількість місць - обмежена.
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Про це йдеться на сторінці театральної студії "Гармидер" у Facebook.
Концерт відбудеться 15 грудня о 18:00 у "ГаРмИдЕр ангар-stage" (вулиця Залізнична, 9).
Квитки в продажі будуть з понеділка, 2 грудня, на Каса.in.ua.
Перші квиточки коштуватимуть по 300 гривень, наступні - дорожчі. Зауважують, кількість місць - обмежена.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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