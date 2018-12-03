У Луцьку виступить найепатажніший гурт України – «Хамерман знищує віруси»





Про це йдеться на сторінці



Концерт відбудеться 15 грудня о 18:00 у "ГаРмИдЕр ангар-stage" (вулиця Залізнична, 9).



Квитки в продажі будуть з понеділка, 2 грудня, на Каса.in.ua.



Перші квиточки коштуватимуть по 300 гривень, наступні - дорожчі. Зауважують, кількість місць - обмежена.

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