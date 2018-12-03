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У Луцьку виступить найепатажніший гурт України – «Хамерман знищує віруси»

У Луцьку виступить найепатажніший гурт України – «Хамерман знищує віруси»
У Луцьк приїде «найадекватніший гурт України» - Хамерман Знищує Віруси.

Про це йдеться на сторінці театральної студії "Гармидер" у Facebook.

Концерт відбудеться 15 грудня о 18:00 у "ГаРмИдЕр ангар-stage" (вулиця Залізнична, 9).

Квитки в продажі будуть з понеділка, 2 грудня, на Каса.in.ua.

Перші квиточки коштуватимуть по 300 гривень, наступні - дорожчі. Зауважують, кількість місць - обмежена.

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Теги: Луцьк, Гармидер, гурт
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