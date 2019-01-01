У Луцьку медійники та бізнесмени зібралися на спільний форум

У Луцьку стартував 4-й щорічний West Media Forum під назвою «Брендам потрібні медіа».West Media Forum називають майданчиком ідей, думок та цікавих рішень. В одному місці - кінотеатрі РЦ «Адреналін City» 29 листопада зібралися усі «гравці» ринку реклами – журналісти, маркетологи, піарники та підприємці, аби обговорити нові тренди та дізнатися, як ефективно співпрацювати.Під час події відбудуться три панельні дискусії з залученням спеціалістів з різних регіонів України.Модераторка форумурозповіла, що тему форуму – «Брендам потрібні медіа», обрали, зважаючи на сучасні виклики та потреби регіонального ринку реклами.Запрошені спікери поділяться досвідом написання нативної реклами, розкажуть про світові тренди й пояснять, як можна «виміряти» ефективність того, чи іншого матеріалу. Також йтиметься про стандарти реклами, «підводні камені» та законодавство.Серед спікерів: керівниця нативних проектів видання «Liga.net», маркетинг-директорка FinTech-журналу «PaySpace Magazine», заступник директора з продажів інтернет-холдингу «Українська правда», PR-менеджерка компанії «Дмитрук», медіа-менеджер Gaygysyz Geldiyev, виконавча директорка у Інститут Масової Інформації (ІМІ), головний редактор каналу соціальних новин «Перший»та засновниця PR-агенції «Yevstihnieieva Consult»