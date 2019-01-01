У Луцьку медійники та бізнесмени зібралися на спільний форум
Сьогодні, 14:40
У Луцьку стартував 4-й щорічний West Media Forum під назвою «Брендам потрібні медіа».
West Media Forum називають майданчиком ідей, думок та цікавих рішень. В одному місці - кінотеатрі РЦ «Адреналін City» 29 листопада зібралися усі «гравці» ринку реклами – журналісти, маркетологи, піарники та підприємці, аби обговорити нові тренди та дізнатися, як ефективно співпрацювати.
Під час події відбудуться три панельні дискусії з залученням спеціалістів з різних регіонів України.
Модераторка форуму Наталка Пахайчук розповіла, що тему форуму – «Брендам потрібні медіа», обрали, зважаючи на сучасні виклики та потреби регіонального ринку реклами.
Запрошені спікери поділяться досвідом написання нативної реклами, розкажуть про світові тренди й пояснять, як можна «виміряти» ефективність того, чи іншого матеріалу. Також йтиметься про стандарти реклами, «підводні камені» та законодавство.
Серед спікерів: керівниця нативних проектів видання «Liga.net» Катерина Венжик, маркетинг-директорка FinTech-журналу «PaySpace Magazine» Катерина Кулькова, заступник директора з продажів інтернет-холдингу «Українська правда» Андрій Швайка, PR-менеджерка компанії «Дмитрук» Катерина Пекна, медіа-менеджер Gaygysyz Geldiyev, виконавча директорка у Інститут Масової Інформації (ІМІ) Оксана Романюк, головний редактор каналу соціальних новин «Перший» Юрій Ричук та засновниця PR-агенції «Yevstihnieieva Consult» Ольга Євстігнєєва.
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West Media Forum називають майданчиком ідей, думок та цікавих рішень. В одному місці - кінотеатрі РЦ «Адреналін City» 29 листопада зібралися усі «гравці» ринку реклами – журналісти, маркетологи, піарники та підприємці, аби обговорити нові тренди та дізнатися, як ефективно співпрацювати.
Під час події відбудуться три панельні дискусії з залученням спеціалістів з різних регіонів України.
Модераторка форуму Наталка Пахайчук розповіла, що тему форуму – «Брендам потрібні медіа», обрали, зважаючи на сучасні виклики та потреби регіонального ринку реклами.
Запрошені спікери поділяться досвідом написання нативної реклами, розкажуть про світові тренди й пояснять, як можна «виміряти» ефективність того, чи іншого матеріалу. Також йтиметься про стандарти реклами, «підводні камені» та законодавство.
Серед спікерів: керівниця нативних проектів видання «Liga.net» Катерина Венжик, маркетинг-директорка FinTech-журналу «PaySpace Magazine» Катерина Кулькова, заступник директора з продажів інтернет-холдингу «Українська правда» Андрій Швайка, PR-менеджерка компанії «Дмитрук» Катерина Пекна, медіа-менеджер Gaygysyz Geldiyev, виконавча директорка у Інститут Масової Інформації (ІМІ) Оксана Романюк, головний редактор каналу соціальних новин «Перший» Юрій Ричук та засновниця PR-агенції «Yevstihnieieva Consult» Ольга Євстігнєєва.
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