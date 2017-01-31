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Волинянина, який на автостанції побив патрульного, відпустили додому

Волинянина, який на автостанції побив патрульного, відпустили додому
У Любешівському районному суді обрали запобіжний захід місцевому жителю, котрий на території автостанції нещодавно побив поліцейського.

До суду надійшло клопотання від органу досудового розслідування про те, аби обрати підозрюваному запобіжний захід у вигляді домашнього арешту – з 22 години вечора до 6 години ранку. Мотивація – він проживає неподалік державного кордону, а отже, може здійснити спроби уникнути покарання, покинувши територію України, - пише "Нове життя".

Натомість під кінець засідання прокурор висловив свою думку, що, зважаючи на позитивну характеристику підозрюваного з місця проживання та місця роботи, а також те, що цей чоловік повністю визнає свою вину та помирився із потерпілим, можна обрати менш суворий запобіжний захід.

У результаті суд відхилив клопотання органу досудового розслідування та обрав запобіжний захід у вигляді особистих зобов’язань. А саме – не покидати місця проживання, здати правоохоронцям свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзду в Україну та ін.

Нагадаємо, 17 листопада 54-річний житель Любешівського району, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, на території автостанції Любешова спричинив тілесні ушкодження та пошкодив формений одяг поліцейському.

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Теги: суд, Любешів, побиття патрульного
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