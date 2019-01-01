вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині – погіршення погодних умов

На Волині – погіршення погодних умов
У зв'язку з проходженням атмосферних фронтів з північного-заходу та надходженням холодного повітря на Волині очікують погіршення погодних умов та зміну характеру погоди на зимовий.

Про це повідомляє Волинський центр з гідрометерології у Facebook.

30 листопада
Дощ з переходом у мокрий сніг, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер подекуди пориви 15-20 м/с.

1 грудня
Без опадів, на дорогах місцями ожеледиця. Зниження температури повітря вночі до 0-5º морозу, вдень до 0º.

2 грудня
Вночі без істотних опадів, вдень невеликий сніг та мокрий сніг. Місцями налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиця. Утворення снігового покриву висотою 2-4 см.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: погода, прогноз погоди, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Робота для осіб з інвалідністю: на топовому підприємстві Волині розповідали про можливості співпраці
Представили нового очільника прокуратури Волині
Молоді і «зелені»: студентські фото відомих на Волині людей
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У поліцію Волині шукають працівників. ВАКАНСІЇ та ЗАРПЛАТИ
Сьогодні, 20:30
На Волині горе-батьки відпрацювали 435 335 тисяч гривень аліментів
Сьогодні, 20:12
На Волині – погіршення погодних умов
Сьогодні, 20:00
Волинянам розповіли для чого потрібні чотки
Сьогодні, 19:49
Найкращим гравцем Першої ліги став волинський футболіст
Сьогодні, 19:25
Схожі новини
Беріть з собою парасолі: прогноз погоди на 10 листопада від волинських синоптиків Беріть з собою парасолі: прогноз погоди на 10 листопада від волинських синоптиків
09 листопад, 19:10
Волинський метеоролог розповіла, чи чекати найближчим часом снігу Волинський метеоролог розповіла, чи чекати найближчим часом снігу
05 листопад, 13:50
Температурні рекорди: на Волині жовтень видався найтеплішим за останні пів століття Температурні рекорди: на Волині жовтень видався найтеплішим за останні пів століття
05 листопад, 12:15
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 20 листопада Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 20 листопада
19 листопад, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинський священник розповів, як правильно провести Різдвяний піст
Сьогодні, 20:45
 0
У поліцію Волині шукають працівників. ВАКАНСІЇ та ЗАРПЛАТИ
Сьогодні, 20:30
 0
На Волині горе-батьки відпрацювали 435 335 тисяч гривень аліментів
Сьогодні, 20:12
 0
На Волині – погіршення погодних умов
Сьогодні, 20:00
 0
Волинянам розповіли для чого потрібні чотки
Сьогодні, 19:49
 0
Медіа
відео
1/8