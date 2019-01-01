На Волині – погіршення погодних умов
Сьогодні, 20:00
У зв'язку з проходженням атмосферних фронтів з північного-заходу та надходженням холодного повітря на Волині очікують погіршення погодних умов та зміну характеру погоди на зимовий.
Про це повідомляє Волинський центр з гідрометерології у Facebook.
30 листопада
Дощ з переходом у мокрий сніг, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер подекуди пориви 15-20 м/с.
1 грудня
Без опадів, на дорогах місцями ожеледиця. Зниження температури повітря вночі до 0-5º морозу, вдень до 0º.
2 грудня
Вночі без істотних опадів, вдень невеликий сніг та мокрий сніг. Місцями налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиця. Утворення снігового покриву висотою 2-4 см.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє Волинський центр з гідрометерології у Facebook.
30 листопада
Дощ з переходом у мокрий сніг, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер подекуди пориви 15-20 м/с.
1 грудня
Без опадів, на дорогах місцями ожеледиця. Зниження температури повітря вночі до 0-5º морозу, вдень до 0º.
2 грудня
Вночі без істотних опадів, вдень невеликий сніг та мокрий сніг. Місцями налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиця. Утворення снігового покриву висотою 2-4 см.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У поліцію Волині шукають працівників. ВАКАНСІЇ та ЗАРПЛАТИ
Сьогодні, 20:30
На Волині – погіршення погодних умов
Сьогодні, 20:00
Волинянам розповіли для чого потрібні чотки
Сьогодні, 19:49
Найкращим гравцем Першої ліги став волинський футболіст
Сьогодні, 19:25