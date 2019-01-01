На Волині – погіршення погодних умов

У зв'язку з проходженням атмосферних фронтів з північного-заходу та надходженням холодного повітря на Волині очікують погіршення погодних умов та зміну характеру погоди на зимовий.Про це повідомляє Волинський центр з гідрометерології у Facebook.Дощ з переходом у мокрий сніг, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер подекуди пориви 15-20 м/с.Без опадів, на дорогах місцями ожеледиця. Зниження температури повітря вночі до 0-5º морозу, вдень до 0º.Вночі без істотних опадів, вдень невеликий сніг та мокрий сніг. Місцями налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиця. Утворення снігового покриву висотою 2-4 см.