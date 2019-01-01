вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На базі волинського профтехучилища відкрили центр обслуговування та ремонту транспорту

На базі волинського профтехучилища відкрили центр обслуговування та ремонту транспорту
У навчальному закладі «Ковельський центр професійно-технічної освіти» урочисто відкрили навчально-практичний центр технічного обслуговування та ремонту колісних транспортних засобів.

Про це повідомляє Волинська ОДА.

З нагоди відкриття в навчальний заклад завітали заступник міністра освіти і науки України Петро Коржевський, заступниця голови Волинської облдержадміністрації Світлана Мишковець, заступник голови обласної ради Юрій Поліщук, заступник Ковельського міського голови Михайло Гетьман, представники управління освіти і науки облдержадміністрації, роботодавці міста і району, керівники закладів професійно-технічної освіти.

Навчально-практичний центр розпочав свою роботу в новозбудованому приміщенні, площею 140 кв. метрів. Станція оснащена сучасним обладнанням фірми BOSCH, яке було придбано в рамках європейського проекту «Покращення підготовки кадрів для потреб економіки Волинського субрегіону». Вперше за роки незалежності було суттєво оновлено матеріально-технічне забезпечення з професії слюсар з ремонту колісних транспортних засобів.

Основною метою створення центру є забезпечення належних умов для проведення навчального процесу, набуття та освоєння професійних навичок, завдань, визначених цілями та змістом освіти у відповідності до Державного стандарту професійно-технічної освіти.

Особливістю професійної освіти – індустрії робітничих кадрів, є кваліфіковані фахівців, яких готує професійна школа. Навчально-практичний центр надасть можливість для майбутніх молодих фахівців здобути якісні знання та практичні навички у роботі на сучасному високоякісному обладнанні, опанувати новітні технології, бути конкурентними на ринку праці та відповідати вимогам сучасності.
На базі волинського профтехучилища відкрили центр обслуговування та ремонту транспорту
На базі волинського профтехучилища відкрили центр обслуговування та ремонту транспорту
На базі волинського профтехучилища відкрили центр обслуговування та ремонту транспорту
На базі волинського профтехучилища відкрили центр обслуговування та ремонту транспорту
На базі волинського профтехучилища відкрили центр обслуговування та ремонту транспорту

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: освіта, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Робота для осіб з інвалідністю: на топовому підприємстві Волині розповідали про можливості співпраці
Представили нового очільника прокуратури Волині
Молоді і «зелені»: студентські фото відомих на Волині людей
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Лучанам безкоштовно покажуть фільм про Реформацію на Волині. АНОНС
Сьогодні, 16:21
На базі волинського профтехучилища відкрили центр обслуговування та ремонту транспорту
Сьогодні, 16:15
У Луцьку шукатимуть нового перевізника на три маршрути
Сьогодні, 15:58
У Польщі знайшли українця, який зник 22 роки тому
Сьогодні, 15:40
Волинянина, який на автостанції побив патрульного, відпустили додому
Сьогодні, 15:19
Схожі новини
Жителі волинського села виступають проти закриття школи Жителі волинського села виступають проти закриття школи
24 листопад, 17:38
Робота по-американськи: волонтерка Корпусу Миру розповіла про свою «місію» на Волині Робота по-американськи: волонтерка Корпусу Миру розповіла про свою «місію» на Волині
27 вересень, 17:59
Скільки батьки витрачають на навчання у приватних школах. ВІДЕО Скільки батьки витрачають на навчання у приватних школах. ВІДЕО
06 вересень, 19:11
Скільки маленьких волинян пішли цьогоріч у перший клас Скільки маленьких волинян пішли цьогоріч у перший клас
05 вересень, 11:52
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Лучанам безкоштовно покажуть фільм про Реформацію на Волині. АНОНС
Сьогодні, 16:21
 0
На базі волинського профтехучилища відкрили центр обслуговування та ремонту транспорту
Сьогодні, 16:15
 0
У Луцьку шукатимуть нового перевізника на три маршрути
Сьогодні, 15:58
 0
У Польщі знайшли українця, який зник 22 роки тому
Сьогодні, 15:40
 0
Волинянина, який на автостанції побив патрульного, відпустили додому
Сьогодні, 15:19
 0
Медіа
відео
1/8