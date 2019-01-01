На базі волинського профтехучилища відкрили центр обслуговування та ремонту транспорту
Сьогодні, 16:15
У навчальному закладі «Ковельський центр професійно-технічної освіти» урочисто відкрили навчально-практичний центр технічного обслуговування та ремонту колісних транспортних засобів.
Про це повідомляє Волинська ОДА.
З нагоди відкриття в навчальний заклад завітали заступник міністра освіти і науки України Петро Коржевський, заступниця голови Волинської облдержадміністрації Світлана Мишковець, заступник голови обласної ради Юрій Поліщук, заступник Ковельського міського голови Михайло Гетьман, представники управління освіти і науки облдержадміністрації, роботодавці міста і району, керівники закладів професійно-технічної освіти.
Навчально-практичний центр розпочав свою роботу в новозбудованому приміщенні, площею 140 кв. метрів. Станція оснащена сучасним обладнанням фірми BOSCH, яке було придбано в рамках європейського проекту «Покращення підготовки кадрів для потреб економіки Волинського субрегіону». Вперше за роки незалежності було суттєво оновлено матеріально-технічне забезпечення з професії слюсар з ремонту колісних транспортних засобів.
Основною метою створення центру є забезпечення належних умов для проведення навчального процесу, набуття та освоєння професійних навичок, завдань, визначених цілями та змістом освіти у відповідності до Державного стандарту професійно-технічної освіти.
Особливістю професійної освіти – індустрії робітничих кадрів, є кваліфіковані фахівців, яких готує професійна школа. Навчально-практичний центр надасть можливість для майбутніх молодих фахівців здобути якісні знання та практичні навички у роботі на сучасному високоякісному обладнанні, опанувати новітні технології, бути конкурентними на ринку праці та відповідати вимогам сучасності.
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Про це повідомляє Волинська ОДА.
З нагоди відкриття в навчальний заклад завітали заступник міністра освіти і науки України Петро Коржевський, заступниця голови Волинської облдержадміністрації Світлана Мишковець, заступник голови обласної ради Юрій Поліщук, заступник Ковельського міського голови Михайло Гетьман, представники управління освіти і науки облдержадміністрації, роботодавці міста і району, керівники закладів професійно-технічної освіти.
Навчально-практичний центр розпочав свою роботу в новозбудованому приміщенні, площею 140 кв. метрів. Станція оснащена сучасним обладнанням фірми BOSCH, яке було придбано в рамках європейського проекту «Покращення підготовки кадрів для потреб економіки Волинського субрегіону». Вперше за роки незалежності було суттєво оновлено матеріально-технічне забезпечення з професії слюсар з ремонту колісних транспортних засобів.
Основною метою створення центру є забезпечення належних умов для проведення навчального процесу, набуття та освоєння професійних навичок, завдань, визначених цілями та змістом освіти у відповідності до Державного стандарту професійно-технічної освіти.
Особливістю професійної освіти – індустрії робітничих кадрів, є кваліфіковані фахівців, яких готує професійна школа. Навчально-практичний центр надасть можливість для майбутніх молодих фахівців здобути якісні знання та практичні навички у роботі на сучасному високоякісному обладнанні, опанувати новітні технології, бути конкурентними на ринку праці та відповідати вимогам сучасності.
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