Лучанам безкоштовно покажуть фільм про Реформацію на Волині. АНОНС





Кінопоказ відбудеться у вівторок, 3 грудня, о 13 годині у рамках проєкту «Доступний кіно/театр для пенсіонерів», який реалізовує Громадянський Рух «CВІДОМІ» спільно із РЦ «Промінь», пише



Кіносеанс безплатно можуть відвідати усі категорії пенсіонерів: за віком, інвалідністю, вислугою років, у разі втрати годувальника – за умови попередньої реєстрації.



Для цього необхідно зателефонувати у робочі дні з 10:00 до 18:00 за номером 068-215-70-75 / 099-215-50-75 або заповнити форму реєстрації за наступним посиланням:

https://docs.google.com/forms/d/1hRZJzxeu4Wi0TcL1Q8Owh-F7neof0dCf_mWwB94DR1E



На цей сеанс вхід вільний для усіх категорій населення та вікових груп.



До того ж, на заході також відбудеться зустріч із режисером фільму Сергієм Шараєвським.



«Чому деякі країни Європи успішніші за інші? Звідки походить демократія, трудова етика, свобода слова та віросповідання? Ці та інші питання луцька продакшн-студія «Правда PRO» досліджувала впродовж цього року. Під час роботи, кінокоманда працювала у провідних музеях та університетах, взяла інтерв’ю у понад 30-ти спеціалістів з історії, теології та філософії. Відвідала найвідоміші місця Реформації, зокрема в 9-ти країнах світу: Швейцарії, Нідерландах, Німеччині, Чехії, Польщі та інших», – повідомили в анонсі.



Фільм розповість і про те, як протестантизм вкорінився в Україні та хто з відомих князів був його родоначальником на теренах Волині.



Стрічку знімали за підтримки Міністерства культури України та Міністерства закордонних справ України.



Довідково. Реформація (від лат. reformatio — перетворення, виправлення) — католицький церковно-релігійний, духовно-суспільний та політичний рух оновлення в країнах Західної та Центральної Європи у XVI столітті, спрямований на повернення добіблійних першоджерел християнства, який набув форми релігійної боротьби проти католицької церкви і папської влади.



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