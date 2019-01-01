У луцькому ЦНАПі запускають пілотний проект «Е-малятко»





Цей проект надасть можливість кожній сім’ї отримати 10 послуг держави, пов’язаних із народженням дитини, за однією електронною заявою відразу в пологовому будинку, - йдеться на сторінці



Процедуру впровадження нового сервісу обговорили у ЦНАП представники міської ради, податкової інспекції, міграційної служби, пологового будинку, перинатального центру, департаментів соціального захисту та державної реєстрації з координатором програми EGAP Катериною Черногоренко.



«Ініціатива важлива тим, що людині після народження дитини не потрібно буде ходити у різні установи, щоб отримати адміністративні послуги. Ми уже відчули цю потребу, тому у ЦНАПі почали об’єднувати послуги для надання батькам, у яких народилося маля. Тут діє мобільна група, яка зможе надалі ефективно реалізовувати у Луцьку проект «Е-малятко», - зазначив під час зустрічі секретар Луцької міської ради Григорій Пустовіт.



«У ЦНАП міста Луцька уже налагоджена тісна взаємодія з державними структурами, задіяними у проєкті, створені доступи до основних реєстрів для надання послуг. Залишилося налагодити електронний зв’язок з фіскальною службою, але, переконана, за місяць ми це реалізуємо», - поінформувала директор депаратменту Лариса Карп'як.



За словами координатора проекту Катерини Черногоренко, з 1 січня 2020 року проект «Е-малятко» запускають у 10-ти містах, в тому числі й у місті Луцьку.

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