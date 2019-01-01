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Волинянка стала «Міс Інтернет-2019» у конкурсі краси для дівчат з інвалідністю

Волинянка стала «Міс Інтернет-2019» у конкурсі краси для дівчат з інвалідністю
Оприлюднили результати онлайн-голосування за учасниць Всеукраїнського конкурсу краси для дівчат з інвалідністю «Краса без обмежень-2019», фінал якого тривав у Слов'янську.

Про це пише "Ковельpost".

Серед десяти претенденток на перемогу у номінації «Міс Інтернет» найбільше голосів здобула ковельчанка Ольга Яренчук.

Нагадаємо, дівчина працює прес-секретарем ГО «Асоціація осіб з інвалідністю «Добра дія в дії» та позаштатним кореспондентом газет «Вісті ковельщини», «Сила духу», «Благовіст». Ольга є членом збірної Волині з боча. Захоплюється вишиванням, бісероплетінням та в’язанням гачком.

Волинянка стала «Міс Інтернет-2019» у конкурсі краси для дівчат з інвалідністю

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Теги: ковельчанка, конкурс «Краса без обмежень-2019», переможниця
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