Волинянка стала «Міс Інтернет-2019» у конкурсі краси для дівчат з інвалідністю





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Серед десяти претенденток на перемогу у номінації «Міс Інтернет» найбільше голосів здобула ковельчанка Ольга Яренчук.



Нагадаємо, дівчина працює прес-секретарем ГО «Асоціація осіб з інвалідністю «Добра дія в дії» та позаштатним кореспондентом газет «Вісті ковельщини», «Сила духу», «Благовіст». Ольга є членом збірної Волині з боча. Захоплюється вишиванням, бісероплетінням та в’язанням гачком.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Оприлюднили результати онлайн-голосування за учасниць Всеукраїнського конкурсу краси для дівчат з інвалідністю «Краса без обмежень-2019», фінал якого тривав у Слов'янську.Про це пише "Ковельpost" Серед десяти претенденток на перемогу у номінації «Міс Інтернет» найбільше голосів здобула ковельчанкаНагадаємо, дівчина працює прес-секретарем ГО «Асоціація осіб з інвалідністю «Добра дія в дії» та позаштатним кореспондентом газет «Вісті ковельщини», «Сила духу», «Благовіст». Ольга є членом збірної Волині з боча. Захоплюється вишиванням, бісероплетінням та в’язанням гачком.

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