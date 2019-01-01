У поліцію Волині шукають працівників. ВАКАНСІЇ та ЗАРПЛАТИ





Про це інформує



Відтак, шукають дільничного офіцера поліції (заробітна плата від 11300 грн.):



– Ківерцівського відділу поліції ГУНП у Волинській області;



– Володимир-Волинського відділу поліції ГУНП у Волинській області;



– Камінь-Каширського відділу поліції ГУНП у Волинській області;



– Старовижівського відділення поліції Ратнівського відділу поліції ГУНП у Волинській області;



– Любешівського відділення поліції Камінь-Каширського відділу поліції ГУНП у Волинській області;



– Рожищенського відділення поліції Ківерцівського відділу поліції ГУНП у Волинській області;



– Іваничівське відділення поліції Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області.



Інспектора з ювенальної превенції сектору превенції (заробітна плата від 10200 грн.):



– Нововолинського відділення поліції Володимир-Волинського відділу поліції ГУНП у Волинській області.



У Нацполіції пропонують:



- високу заробітну плату;



- щорічну оплачувана відпустка від 30 діб;



- перспективу кар’єрного зростання;



- можливість підвищити освітній рівень;



- соціальне забезпечення згідно чинного законодавства, пільговий лізинг на житло, компенсація за винайм житла;



- дружню команду;



- стабільну роботу.



Прийом оnline-анкети та документів проводиться у період з 29 листопада 2019 року по 12 грудня 2019 року за адресою: місто Луцьк, вулиця Винниченка, 11 (з 9.00 до 17.00, щодня окрім вихідних та святкових днів).



Подати анкету можна на сайті nabir.np.gov.ua



Довідкову інформацію можна отримати за телефонами сектору організації відборута проведення атестування поліцейських: (050) 490 45 08;(050) 490 45 09 та електронною адресою [email protected]



Адреса розташування сектору організації відбору та проведення атестування поліцейських Управління кадрового забезпечення ГУНП у Волинській області:м. Луцьк, вул. Винниченка, 11, каб. № 1





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Головне управління Національної поліції у Волинській області оголошує відбір кандидатів на вакантні посади.Про це інформує пресслужба ГУНП у Волинській області. Відтак, шукають(заробітна плата від):– Ківерцівського відділу поліції ГУНП у Волинській області;– Володимир-Волинського відділу поліції ГУНП у Волинській області;– Камінь-Каширського відділу поліції ГУНП у Волинській області;– Старовижівського відділення поліції Ратнівського відділу поліції ГУНП у Волинській області;– Любешівського відділення поліції Камінь-Каширського відділу поліції ГУНП у Волинській області;– Рожищенського відділення поліції Ківерцівського відділу поліції ГУНП у Волинській області;– Іваничівське відділення поліції Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області.(заробітна плата від):– Нововолинського відділення поліції Володимир-Волинського відділу поліції ГУНП у Волинській області.У Нацполіції пропонують:- високу заробітну плату;- щорічну оплачувана відпустка від 30 діб;- перспективу кар’єрного зростання;- можливість підвищити освітній рівень;- соціальне забезпечення згідно чинного законодавства, пільговий лізинг на житло, компенсація за винайм житла;- дружню команду;- стабільну роботу.Прийом оnline-анкети та документів проводиться у період з 29 листопада 2019 року по 12 грудня 2019 року за адресою: місто Луцьк, вулиця Винниченка, 11 (з 9.00 до 17.00, щодня окрім вихідних та святкових днів).Подати анкету можна на сайтіДовідкову інформацію можна отримати за телефонами сектору організації відборута проведення атестування поліцейських:та електронною адресоюАдреса розташування сектору організації відбору та проведення атестування поліцейських Управління кадрового забезпечення ГУНП у Волинській області:м. Луцьк, вул. Винниченка, 11, каб. № 1

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