У Луцьку відзначили 75-річчя гімназії. ФОТО





Привітати шкільну родину гімназії №14 із поважною датою прийшли заступник міського голови Костянтин Петрочук, начальник управління освіти Зіновія Лещенко, педагогічна та учнівська спільнота закладу, ветерани педагогічної праці та випускники, - повідомляють на сайті



Розпочали із перегляду відеофільму про історію та сучасне життя школи №14. Під час урочистого вечора згадували усіх тих, хто творив шкільну родину: педагогів, директорів, талановитих випускників. Варто зазначити, що протягом усього часу існування школи цей заклад завжди відрізнявся значними показниками успішності серед учнів та високим кваліфікаційним рівнем педагогів. У 1996-му році школа отримала статус гімназії, а у 2015-му заклад став мати почесне ім’я українського педагога, письменника та публіциста Василя Сухомлинського. Важливе місце в історії школи відведене періоду, коли її очолював Богдан Антонович Середа, Почесний громадянин міста Луцька.



Першою гостей свята привітала директор гімназії №14 Марія Кардаш. “Історія нашого закладу виписана любов’ю до дітей, відданістю справі. Вона засвідчила вірність традиціям, прагненням випереджувати час, бути в авангарді освітянського руху. Найбільшою нашою гордістю є педагоги, кожен з яких креативна особистість з почуттям високої відповідальності. Високі здобутки наших учнів це найкраща оцінка діяльності нашої школи. Приємно бачити, коли випускники школи приводять на навчання своїх дітей, онуків”, - зазначила вона.



Окрім того, Марія Кардаш висловила подяку міській владі та управлінню освіти міської ради за активну співпрацю та сприяння розвитку закладу.



Колектив закладу, його учнів та випускників, усіх, хто творив багаторічну історію гімназії №14 привітав заступник міського голови Костянтин Петрочук: “Сьогодні особливий день у житті школи. Дозвольте привітати усіх вас із таким поважним ювілеєм: педагогів, випускників, їхніх батьків. Це ще одна нагода подякувати працівникам школи за їхню працю та любов до учнів. Дякую, що виховуєте учнів достойними людьми. Зі свого боку міська влада завжди буде підтримувати освітню галузь, покращувати та розвивати мережу освітніх закладів нашого міста”, - зазначив він та пригадав свої шкільні роки, адже сам є випускником гімназії №14, подякувавши своїм вчителям.



Урочистості супроводжувалися святковим концертом. А у фоє театру розгорнули фотовиставку зі світлинами випускників різних років.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені Т. Г. Шевченка відбулись урочистості з нагоди 75-річчя навчально-виховного комплексу "Гімназія №14 імені Василя Сухомлинського”.Привітати шкільну родину гімназії №14 із поважною датою прийшли заступник міського голови Костянтин Петрочук, начальник управління освіти Зіновія Лещенко, педагогічна та учнівська спільнота закладу, ветерани педагогічної праці та випускники, - повідомляють на сайті міської ради Розпочали із перегляду відеофільму про історію та сучасне життя школи №14. Під час урочистого вечора згадували усіх тих, хто творив шкільну родину: педагогів, директорів, талановитих випускників. Варто зазначити, що протягом усього часу існування школи цей заклад завжди відрізнявся значними показниками успішності серед учнів та високим кваліфікаційним рівнем педагогів. У 1996-му році школа отримала статус гімназії, а у 2015-му заклад став мати почесне ім’я українського педагога, письменника та публіциста Василя Сухомлинського. Важливе місце в історії школи відведене періоду, коли її очолював Богдан Антонович Середа, Почесний громадянин міста Луцька.Першою гостей свята привітала директор гімназії №14 Марія Кардаш. “Історія нашого закладу виписана любов’ю до дітей, відданістю справі. Вона засвідчила вірність традиціям, прагненням випереджувати час, бути в авангарді освітянського руху. Найбільшою нашою гордістю є педагоги, кожен з яких креативна особистість з почуттям високої відповідальності. Високі здобутки наших учнів це найкраща оцінка діяльності нашої школи. Приємно бачити, коли випускники школи приводять на навчання своїх дітей, онуків”, - зазначила вона.Окрім того, Марія Кардаш висловила подяку міській владі та управлінню освіти міської ради за активну співпрацю та сприяння розвитку закладу.Колектив закладу, його учнів та випускників, усіх, хто творив багаторічну історію гімназії №14 привітав заступник міського голови Костянтин Петрочук: “Сьогодні особливий день у житті школи. Дозвольте привітати усіх вас із таким поважним ювілеєм: педагогів, випускників, їхніх батьків. Це ще одна нагода подякувати працівникам школи за їхню працю та любов до учнів. Дякую, що виховуєте учнів достойними людьми. Зі свого боку міська влада завжди буде підтримувати освітню галузь, покращувати та розвивати мережу освітніх закладів нашого міста”, - зазначив він та пригадав свої шкільні роки, адже сам є випускником гімназії №14, подякувавши своїм вчителям.Урочистості супроводжувалися святковим концертом. А у фоє театру розгорнули фотовиставку зі світлинами випускників різних років.

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