На Волині 30 поліцейських офіцерів громад заступлять на службу в ОТГ





Про це повідомила заступник керівника поліції області Наталія Пасічник під час робочої поїздки до Львівського державного університету внутрішніх справ, де 30 волинських поліцейських проходять спецпідготовку в рамках пілотного проекту «Поліцейський офіцер громади», -



Наталія Пасічник разом із заступником начальника ГУНП в області Сергієм Козаком ознайомилися з ходом підготовки поліцейських до роботи в об’єднаних територіальних громадах та умовами їх проживання.



«Відбір проводили в три етапи. Він передбачав профільне тестування, індивідуальні співбесіди та дослідження на поліграфі. У конкурсі на службу в об’єднаних територіальних громадах взяло участь 90 претендентів. До кінця року завершиться спецпідготовка й 30 поліцейських офіцерів громад заступлять на службу в ОТГ», - зазначила Наталія Пасічник.



Разом з волинськими правоохоронцями навчання проходять поліцейські із Рівненської та Хмельницької областей, де також втілюється проект «Поліцейський офіцер громади». Понад два місяці майбутні офіцери громад вивчають спеціальний підготовчий курс, розроблений українськими та міжнародними експертами.



Нагадаємо, в серпні в Луцьку проект «Поліцейський офіцер громади» презентував заступник Голови Національної поліції Олександр Фацевич. Волинь стала шостою областю України, де його втілюють. У жовтні майбутні поліцейські офіцери громад з Волині розпочали спецпідготовку у Львові. Торік на Волині завдяки співпраці з розробниками мобільного додатку «My Pol» запроваджено миттєвий виклик поліції зі смартфона. Користувачі додатку у випадку небезпеки можуть миттєво зв’язатися з поліцією, інформувати про правопорушення, оцінити роботу поліцейських. Також, з жовтня 2018 року на території Волинської області розпочав роботу спільний проект поліції та мобільного оператора ПрАТ «Київстар» з пошуку дітей. Соціальна програма покликана підвищити ефективність розшуку зниклих дітей.

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