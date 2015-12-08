У Луцьку – виставка іконопису. ФОТО





9-ий рік поспіль відбувається плідний діалог українських і польських інституцій, які незмінно долучаються до реалізації цього духовно-мистецького проєкту: це Генеральне консульство РП в Луцьку, Волинська організація НСХУ, Інтеграційний центр Карітас в Замлинні, Львівська національна академія мистецтв, а також кафедра україністики Варшавського університету, - пише



Учасниками пленерів стали художники-іконописці, студенти мистецьких вузів країн-сусідів. Кураторську підтримку проєкту здійснював Народний художник України, завідувач кафедри сакрального мистецтва Львівської національної академії мистецтв, професор Роман Василик. У передмові до каталогу «Замлиння. ІХ Міжнародний пленер іконопису та сакрального мистецтва на Волині» він зазначає:



«Загалом на пленері, незважаючи на національність, належність до тієї чи іншої конфесії, а також вік учасників, панувала творча, родинна і дружня атмосфера. Вочевидь, це завдяки прекрасній, доброзичливій і високодуховній аурі, яка існувала на території, де проходив пленер».



Нову експозицію, до якої увійшли близько 30 творів на сакральну тематику, представили консул Генерального консульства РП в Луцьку Тереза Хрущ, директор Інтеграційного центру Карітас Луцької дієцезії отець Ян Бурас і голова правління Волинської організації НСХУ Володимир Марчук.



Консул Тереза Хрущ зауважила, що експозиція «Замлиння» відкривається в той час, коли календар пам’ятних дат листопада нагадує українцям і полякам низку важливих подій: це вшанування померлих у День усіх святих в Польщі, День пам’яті жертв Голодомору в Україні. Вона тепло подякувала колегам-співорганізаторам за співпрацю і запросила волинян переглянути виставку, яка протягом 20 днів триватиме в Галереї мистецтв, а потім – в Музеї волинської ікони.



«Ми розпочали ці пленери в 2011 році, і кожного року пропонували іншу тему. «Визволення» – такою була тема цьогорічного пленеру, досить широка і складна. Учасники заходу прийняли поважний виклик – спробувати в іконах та творах сакрального мистецтва зафіксувати значення визволення й боротьбу проти поневолення як внутрішнього, так і зовнішнього», – розповів отець Ян Бурас.



До відкриття виставки вийшов друком каталог «Замлиння. IX Міжнародний пленер іконопису та сакрального мистецтва на Волині», в якому поданий перелік учасників і зафіксовані написані під час пленеру твори. Свої коментарі для каталогу надали учасники і організатори, а прикрасили видання світлини унікальної локації і творчого процесу відомого луцького фотохудожника Віктора Чухрая.



Володимир Марчук поділився амбітним планом організаторів провести ювілейний Х Міжнародний пленер іконопису наступного року: наразі обговорюється тема і продумуються нові актуальні формати проєкту.



Активна учасниця пленерів у Замлинні, знана волинська мисткиня Тетяна Мялковська впевнена, що за кожним таким проєктом стоїть людина зі своїм серцем, зі своїми поглядами на те, що вона створює. Міжнародні пленери в Замлинні реалізуються завдяки спільним зусиллям колу однодумців, які є чисті серцями. Саме такими людьми і має твориться історія.



На думку гості події, професорки польської філології Ягеллонського Університету у Кракові Дороти Войди, яка приїздить до Луцька читати лекції студентам СНУ імені Лесі Українки, важливою є участь молоді в таких заходах. Процес написання ікони – особливий, він облагороджує людину. Цікавими сучасному глядачеві є як класичні, так і модернові твори на сакральну тематику. Окрім того, це має потужний виховний потенціал – адже молодій людині, яка бере участь в такій справі, важко нав’язати якесь інакше, спотворене бачення відносин між людьми різних національностей, релігійних поглядів.



За 9 років відбулося 75 післяпленерових зустрічей з українськими і польськими глядачами. Замлинівські ікони дуже тепло приймають відвідувачі галерей, музеїв, будинків культури у селах, містечках, великих міст. Отож наступний маршрут «Замлиння» пролягатиме містами Пограниччя: заплановані презентації у Сарнах, Замості, Хелмі та інших містах.



Запрошуємо лучан переглянути наживо сучасні твори сакрального живопису українських і польських іконописців, представлені в проєкті «Замлиння». Галерея мистецтв розташована на головній туристичній вулиці Лесі Українки, перегляд завжди вільний.



Фото події – Віктора Чухрая









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Модернові ікони й твори сакрального живопису, написані під IX Міжнародного пленеру іконопису, тепер можуть переглянути і лучани. Традиційно, після дебютної презентації у селі Замлиння, стартує їхня мандрівка містами Пограниччя, і Галерея мистецтв ВО НСХУ в Луцьку першою приймає цю експозицію. 28 листопада виставка відкрилася в оновленій Малій залі галереї.9-ий рік поспіль відбувається плідний діалог українських і польських інституцій, які незмінно долучаються до реалізації цього духовно-мистецького проєкту: це Генеральне консульство РП в Луцьку, Волинська організація НСХУ, Інтеграційний центр Карітас в Замлинні, Львівська національна академія мистецтв, а також кафедра україністики Варшавського університету, - пише ІА Волинські новини Учасниками пленерів стали художники-іконописці, студенти мистецьких вузів країн-сусідів. Кураторську підтримку проєкту здійснював Народний художник України, завідувач кафедри сакрального мистецтва Львівської національної академії мистецтв, професор. У передмові до каталогу «Замлиння. ІХ Міжнародний пленер іконопису та сакрального мистецтва на Волині» він зазначає:«Загалом на пленері, незважаючи на національність, належність до тієї чи іншої конфесії, а також вік учасників, панувала творча, родинна і дружня атмосфера. Вочевидь, це завдяки прекрасній, доброзичливій і високодуховній аурі, яка існувала на території, де проходив пленер».Нову експозицію, до якої увійшли близько 30 творів на сакральну тематику, представили консул Генерального консульства РП в Луцьку Тереза Хрущ, директор Інтеграційного центру Карітас Луцької дієцезії отецьі голова правління Волинської організації НСХУКонсулзауважила, що експозиція «Замлиння» відкривається в той час, коли календар пам’ятних дат листопада нагадує українцям і полякам низку важливих подій: це вшанування померлих у День усіх святих в Польщі, День пам’яті жертв Голодомору в Україні. Вона тепло подякувала колегам-співорганізаторам за співпрацю і запросила волинян переглянути виставку, яка протягом 20 днів триватиме в Галереї мистецтв, а потім – в Музеї волинської ікони.«Ми розпочали ці пленери в 2011 році, і кожного року пропонували іншу тему. «Визволення» – такою була тема цьогорічного пленеру, досить широка і складна. Учасники заходу прийняли поважний виклик – спробувати в іконах та творах сакрального мистецтва зафіксувати значення визволення й боротьбу проти поневолення як внутрішнього, так і зовнішнього», – розповів отецьДо відкриття виставки вийшов друком каталог «Замлиння. IX Міжнародний пленер іконопису та сакрального мистецтва на Волині», в якому поданий перелік учасників і зафіксовані написані під час пленеру твори. Свої коментарі для каталогу надали учасники і організатори, а прикрасили видання світлини унікальної локації і творчого процесу відомого луцького фотохудожника Віктора Чухрая.поділився амбітним планом організаторів провести ювілейний Х Міжнародний пленер іконопису наступного року: наразі обговорюється тема і продумуються нові актуальні формати проєкту.Активна учасниця пленерів у Замлинні, знана волинська мисткиня Тетяна Мялковська впевнена, що за кожним таким проєктом стоїть людина зі своїм серцем, зі своїми поглядами на те, що вона створює. Міжнародні пленери в Замлинні реалізуються завдяки спільним зусиллям колу однодумців, які є чисті серцями. Саме такими людьми і має твориться історія.На думку гості події, професорки польської філології Ягеллонського Університету у Кракові Дороти Войди, яка приїздить до Луцька читати лекції студентам СНУ імені Лесі Українки, важливою є участь молоді в таких заходах. Процес написання ікони – особливий, він облагороджує людину. Цікавими сучасному глядачеві є як класичні, так і модернові твори на сакральну тематику. Окрім того, це має потужний виховний потенціал – адже молодій людині, яка бере участь в такій справі, важко нав’язати якесь інакше, спотворене бачення відносин між людьми різних національностей, релігійних поглядів.За 9 років відбулося 75 післяпленерових зустрічей з українськими і польськими глядачами. Замлинівські ікони дуже тепло приймають відвідувачі галерей, музеїв, будинків культури у селах, містечках, великих міст. Отож наступний маршрут «Замлиння» пролягатиме містами Пограниччя: заплановані презентації у Сарнах, Замості, Хелмі та інших містах.Запрошуємо лучан переглянути наживо сучасні твори сакрального живопису українських і польських іконописців, представлені в проєкті «Замлиння». Галерея мистецтв розташована на головній туристичній вулиці Лесі Українки, перегляд завжди вільний.

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