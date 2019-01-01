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Лучани просять відремонтувати вулицю Заньковецької

Лучани просять відремонтувати вулицю Заньковецької
Лучани, які проживають на вулиці Заньковецької просять ремонту дороги.

Про це повідомляють на сторінці "Розвиток Мікрорайонів Міста" у фейсбуці.

"Вулиця Заньковецької сьогодні! Ні пройти, ні проїхати!

Громадська організація «Розвиток Мікрорайонів Міста» вже не один рік оббиває пороги Луцької міської ради з проханням відремонтувати дорожнє покриття вул. Заньковецької на Вишкові. Та щороку отримуємо одні і ті ж відписки, на початку року-з обіцянкою включити дану ділянку в перелік вулиць, які потребують капітального ремонту та вкінці - що відремонтувати дорожнє покриття немає можливості через брак фінансів.

Тож, ми вкотре звертаємо увагу міської влади на цю проблему та просимо включити вулицю Заньковецької в перелік об'єктів капітального ремонту на 2020 рік та нарешті відремонтувати", - йдеться у дописі.

Лучани просять відремонтувати вулицю Заньковецької
Лучани просять відремонтувати вулицю Заньковецької

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Теги: ремонт, вулиця, луцьк
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