Лучани просять відремонтувати вулицю Заньковецької
29 листопад, 22:45
Лучани, які проживають на вулиці Заньковецької просять ремонту дороги.
Про це повідомляють на сторінці "Розвиток Мікрорайонів Міста" у фейсбуці.
"Вулиця Заньковецької сьогодні! Ні пройти, ні проїхати!
Громадська організація «Розвиток Мікрорайонів Міста» вже не один рік оббиває пороги Луцької міської ради з проханням відремонтувати дорожнє покриття вул. Заньковецької на Вишкові. Та щороку отримуємо одні і ті ж відписки, на початку року-з обіцянкою включити дану ділянку в перелік вулиць, які потребують капітального ремонту та вкінці - що відремонтувати дорожнє покриття немає можливості через брак фінансів.
Тож, ми вкотре звертаємо увагу міської влади на цю проблему та просимо включити вулицю Заньковецької в перелік об'єктів капітального ремонту на 2020 рік та нарешті відремонтувати", - йдеться у дописі.
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Про це повідомляють на сторінці "Розвиток Мікрорайонів Міста" у фейсбуці.
"Вулиця Заньковецької сьогодні! Ні пройти, ні проїхати!
Громадська організація «Розвиток Мікрорайонів Міста» вже не один рік оббиває пороги Луцької міської ради з проханням відремонтувати дорожнє покриття вул. Заньковецької на Вишкові. Та щороку отримуємо одні і ті ж відписки, на початку року-з обіцянкою включити дану ділянку в перелік вулиць, які потребують капітального ремонту та вкінці - що відремонтувати дорожнє покриття немає можливості через брак фінансів.
Тож, ми вкотре звертаємо увагу міської влади на цю проблему та просимо включити вулицю Заньковецької в перелік об'єктів капітального ремонту на 2020 рік та нарешті відремонтувати", - йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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