Лучани просять відремонтувати вулицю Заньковецької

Лучани, які проживають на вулиці Заньковецької просять ремонту дороги.Про це повідомляють на сторінці "Розвиток Мікрорайонів Міста" у фейсбуці."Вулиця Заньковецької сьогодні! Ні пройти, ні проїхати!Громадська організація «Розвиток Мікрорайонів Міста» вже не один рік оббиває пороги Луцької міської ради з проханням відремонтувати дорожнє покриття вул. Заньковецької на Вишкові. Та щороку отримуємо одні і ті ж відписки, на початку року-з обіцянкою включити дану ділянку в перелік вулиць, які потребують капітального ремонту та вкінці - що відремонтувати дорожнє покриття немає можливості через брак фінансів.Тож, ми вкотре звертаємо увагу міської влади на цю проблему та просимо включити вулицю Заньковецької в перелік об'єктів капітального ремонту на 2020 рік та нарешті відремонтувати", - йдеться у дописі.