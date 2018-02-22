В Україні оновили застереження щодо вакцинації





Про це



Як зазначається, внесені зміни дозволять лікарю надати кваліфіковані послуги майбутньому пацієнтові. «Покращення опису процедури щеплення допоможе лікарю точно визначати абсолютні протипокази та свої дії у конкретних ситуаціях», – уточнили в міністерстві.



Відтепер протипокази для людей із можливою алергічною реакцією на компоненти вакцини класифіковані відповідно до можливих алергенів: яєчного білка, дріжджів, желатину, лактози і латексу.



Протипокази для людей із первинним імунодефіцитом розділені за типами імунодефіциту. Окремо виділили рекомендації для вакцинування людей, які живуть поруч з людиною, яка має важку імуносупресію, імунодефіцит.



У переліку окремо розписали питання вакцинації жінок під час вагітності. Щеплюватися, рекомендують у МОЗ, не лише тим, хто вже готується до поповнення у родині, а тим, хто лише планує це. Немовлята, які контактують з вагітними, можуть бути щеплені ротавірусною вакциною так само, як і інші малюки, котрі не мають таких контактів.



У Міністерстві також розповіли про вакцинацію у період лактації. Щеплення жінкам, які годують немовля, інактивованими вакцинами або вакцинами, що містять живий вірус, не впливає на безпеку жінки чи дитини, яка перебуває на грудному вигодовуванні.



Абсолютними протипоказами до профілактичних щеплень є порушення імунітету, анафілактичні реакції, тяжкі поствакцинальні реакції, гострі захворювання, неврологічні порушення та інші. Детальніше про протипокази до щеплень можна прочитати за цим посиланням:



«Також існують застереження, так звана вакцинація з пересторогою. Тут остаточне рішення стосовно проведення процедури бере на себе лікар з урахуванням усіх ризиків та переваг для здоров’я пацієнта», – підсумували у МОЗ.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міністерство юстиції зареєструвало наказ із оновленим переліком медичних протипоказань і застережень, під час яких не можна проводити профілактичні щеплення. До затвердженого списку нових протипоказань не додавали, а лише поліпшили опис процедури щеплення, класифікували алергічні реакції на компоненти вакцини відповідно до можливих алергенів.Про це інформує ТСН з посиланням на пресслужбу МОЗ.Як зазначається, внесені зміни дозволять лікарю надати кваліфіковані послуги майбутньому пацієнтові. «Покращення опису процедури щеплення допоможе лікарю точно визначати абсолютні протипокази та свої дії у конкретних ситуаціях», – уточнили в міністерстві.Відтепер протипокази для людей із можливою алергічною реакцією на компоненти вакцини класифіковані відповідно до можливих алергенів: яєчного білка, дріжджів, желатину, лактози і латексу.Протипокази для людей із первинним імунодефіцитом розділені за типами імунодефіциту. Окремо виділили рекомендації для вакцинування людей, які живуть поруч з людиною, яка має важку імуносупресію, імунодефіцит.У переліку окремо розписали питання вакцинації жінок під час вагітності. Щеплюватися, рекомендують у МОЗ, не лише тим, хто вже готується до поповнення у родині, а тим, хто лише планує це. Немовлята, які контактують з вагітними, можуть бути щеплені ротавірусною вакциною так само, як і інші малюки, котрі не мають таких контактів.У Міністерстві також розповіли про вакцинацію у період лактації. Щеплення жінкам, які годують немовля, інактивованими вакцинами або вакцинами, що містять живий вірус, не впливає на безпеку жінки чи дитини, яка перебуває на грудному вигодовуванні.Абсолютними протипоказами до профілактичних щеплень є порушення імунітету, анафілактичні реакції, тяжкі поствакцинальні реакції, гострі захворювання, неврологічні порушення та інші. Детальніше про протипокази до щеплень можна прочитати за цим посиланням: https://bit.ly/2XVOCcd «Також існують застереження, так звана вакцинація з пересторогою. Тут остаточне рішення стосовно проведення процедури бере на себе лікар з урахуванням усіх ризиків та переваг для здоров’я пацієнта», – підсумували у МОЗ.

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