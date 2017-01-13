У Володимирі-Волинському організовують конкурс різдвяних композицій
Сьогодні, 08:49
Із метою підтримки творчих ініціатив жителів міста, формування привабливого зовнішнього вигляду та підвищення естетичного рівня оформлення міста, створення святкової атмосфери для мешканців і гостей Володимира-Волинського в новорічні та різдвяні свята відбудеться огляд-конкурс новорічно-різдвяних композицій “Зимова феєрія”.
Про це повідомляють на офіційному сайті міста.
Конкурс передбачає створення та розміщення у центральній частині Володимира-Волинського об’ємно-просторових форм новорічних та різдвяних композицій, фотозон у номінаціях:
“Креативна ялинка”
“Різдвяна казка”
“Історії новорічного міста”
На огляд-конкурс подаються статичні композиції (витвори образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, хенд мейду, також роботи виконані в довільній техніці), які вистоять на вулиці під відкритим небом впродовж усього періоду проведення огляд-конкурсу – з 19 грудня 2019 року по 14 січня 2020р.
Підбиття підсумків огляду-конкурсу здійснюється комісією з оцінки робіт учасників огляду – конкурсу новорічно-різдвяних композицій «Зимова феєрія» до 14 січня 2020 року після проведення огляду.
Оцінка композицій здійснюється за наступними критеріями:
- творчий підхід в оформленні
- тематичність, оригінальність, авангардність та інші креативні ідеї
- новизна композиції
- здатність інсталяції вистояти на вулиці під відкритим небом впродовж усього періоду проведення огляду-конкурсу
Переможці нагороджуються:
- за зайняте І місце у кожній з номінацій дипломами міського голови та грошовими преміями в розмірі 600 грн.
- за зайняте ІІ місце у кожній з номінацій дипломами міського голови та грошовими преміями в розмірі 400 грн.
- за зайняте ІІІ місце у кожній з номінацій дипломами міського голови та грошовими преміями в розмірі 300 грн.
До 19-го грудня автори робіт повинні подати у відділ культури і туризму наступну інформацію:
- назва установи чи організації
- ПІБ авторів та виконавців
- назва і короткий опис роботи.
Відповідальним за розміщення робіт в центральній частині міста є відділ культури і туризму виконавчого комітету Володимир-Волинської міської ради.
Нагородження переможців відбудеться 14 січня 2020 року під час проведення святкової програми “Три празники в гості”.
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Про це повідомляють на офіційному сайті міста.
Конкурс передбачає створення та розміщення у центральній частині Володимира-Волинського об’ємно-просторових форм новорічних та різдвяних композицій, фотозон у номінаціях:
“Креативна ялинка”
“Різдвяна казка”
“Історії новорічного міста”
На огляд-конкурс подаються статичні композиції (витвори образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, хенд мейду, також роботи виконані в довільній техніці), які вистоять на вулиці під відкритим небом впродовж усього періоду проведення огляд-конкурсу – з 19 грудня 2019 року по 14 січня 2020р.
Підбиття підсумків огляду-конкурсу здійснюється комісією з оцінки робіт учасників огляду – конкурсу новорічно-різдвяних композицій «Зимова феєрія» до 14 січня 2020 року після проведення огляду.
Оцінка композицій здійснюється за наступними критеріями:
- творчий підхід в оформленні
- тематичність, оригінальність, авангардність та інші креативні ідеї
- новизна композиції
- здатність інсталяції вистояти на вулиці під відкритим небом впродовж усього періоду проведення огляду-конкурсу
Переможці нагороджуються:
- за зайняте І місце у кожній з номінацій дипломами міського голови та грошовими преміями в розмірі 600 грн.
- за зайняте ІІ місце у кожній з номінацій дипломами міського голови та грошовими преміями в розмірі 400 грн.
- за зайняте ІІІ місце у кожній з номінацій дипломами міського голови та грошовими преміями в розмірі 300 грн.
До 19-го грудня автори робіт повинні подати у відділ культури і туризму наступну інформацію:
- назва установи чи організації
- ПІБ авторів та виконавців
- назва і короткий опис роботи.
Відповідальним за розміщення робіт в центральній частині міста є відділ культури і туризму виконавчого комітету Володимир-Волинської міської ради.
Нагородження переможців відбудеться 14 січня 2020 року під час проведення святкової програми “Три празники в гості”.
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