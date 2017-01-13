У Володимирі-Волинському організовують конкурс різдвяних композицій





Про це



Конкурс передбачає створення та розміщення у центральній частині Володимира-Волинського об’ємно-просторових форм новорічних та різдвяних композицій, фотозон у номінаціях:



“Креативна ялинка”

“Різдвяна казка”

“Історії новорічного міста”



На огляд-конкурс подаються статичні композиції (витвори образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, хенд мейду, також роботи виконані в довільній техніці), які вистоять на вулиці під відкритим небом впродовж усього періоду проведення огляд-конкурсу – з 19 грудня 2019 року по 14 січня 2020р.



Підбиття підсумків огляду-конкурсу здійснюється комісією з оцінки робіт учасників огляду – конкурсу новорічно-різдвяних композицій «Зимова феєрія» до 14 січня 2020 року після проведення огляду.



Оцінка композицій здійснюється за наступними критеріями:



- творчий підхід в оформленні

- тематичність, оригінальність, авангардність та інші креативні ідеї

- новизна композиції

- здатність інсталяції вистояти на вулиці під відкритим небом впродовж усього періоду проведення огляду-конкурсу



Переможці нагороджуються:



- за зайняте І місце у кожній з номінацій дипломами міського голови та грошовими преміями в розмірі 600 грн.

- за зайняте ІІ місце у кожній з номінацій дипломами міського голови та грошовими преміями в розмірі 400 грн.

- за зайняте ІІІ місце у кожній з номінацій дипломами міського голови та грошовими преміями в розмірі 300 грн.



До 19-го грудня автори робіт повинні подати у відділ культури і туризму наступну інформацію:



- назва установи чи організації

- ПІБ авторів та виконавців

- назва і короткий опис роботи.



Відповідальним за розміщення робіт в центральній частині міста є відділ культури і туризму виконавчого комітету Володимир-Волинської міської ради.



Нагородження переможців відбудеться 14 січня 2020 року під час проведення святкової програми “Три празники в гості”.

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