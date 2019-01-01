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Волинянин, який їздив із роздрукованими «правами», уникнув покарання

Нововолинець з 2011 року їздив з надрукованим на принтері посвідченням водія. Через закінчення строків давності, чоловіка звільнили від відповідальності. Однак призначили штраф у 850 гривень за використання підробленого документу.

У 2011 з використанням власного знакодрукуючого пристрою зі струменевим способом друку, чоловік виготовив бланк посвідчення водія, - пише БУГ.

Ухвалою Нововолинського міського суду чоловіка звільнили від кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України – підроблення посвідчення або іншого документу, за закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Відповідно до вимог п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до набрання вироком законної сили минули такі строки: три роки – у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді обмеження або позбавлення волі.

Виявили підроблені “права” патрульні 28-го березня 2019. Перебуваючи по вулиці Луцькій за кермом автомобіля «Пежо» на вимогу вимогу працівника надав посвідчення водія, знаючи, що воно є підробленим і вважаючи, що правоохоронці не запідозрять.

За використання фальшивого документу відкрили кримінальне провадження ч. 4 ст.358 КК України. Чоловік постав перед судом.

В судовому засіданні обвинувачений повністю визнав себе винним. Розказав, що вдома на принтері виготовив бланк посвідчення водія, оскільки мав нагальну потребу у отриманні посвідчення водія для використання за кордоном. Запевнив суд, що зрозумів наслідки своїх протиправних дій, готовий нести покарання, щиро розкаюється у вчиненому. Зазначив, що більше такого не повториться.

Вироком від 25-го листопада чоловіка визнали винним та призначили покарання у вигляді штрафу в розмірі 850 гривень.


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Теги: права, суд, авто
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