Волинянин, який їздив із роздрукованими «правами», уникнув покарання





У 2011 з використанням власного знакодрукуючого пристрою зі струменевим способом друку, чоловік виготовив бланк посвідчення водія, -



Ухвалою Нововолинського міського суду чоловіка звільнили від кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України – підроблення посвідчення або іншого документу, за закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.



Відповідно до вимог п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до набрання вироком законної сили минули такі строки: три роки – у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді обмеження або позбавлення волі.



Виявили підроблені “права” патрульні 28-го березня 2019. Перебуваючи по вулиці Луцькій за кермом автомобіля «Пежо» на вимогу вимогу працівника надав посвідчення водія, знаючи, що воно є підробленим і вважаючи, що правоохоронці не запідозрять.



За використання фальшивого документу відкрили кримінальне провадження ч. 4 ст.358 КК України. Чоловік постав перед судом.



В судовому засіданні обвинувачений повністю визнав себе винним. Розказав, що вдома на принтері виготовив бланк посвідчення водія, оскільки мав нагальну потребу у отриманні посвідчення водія для використання за кордоном. Запевнив суд, що зрозумів наслідки своїх протиправних дій, готовий нести покарання, щиро розкаюється у вчиненому. Зазначив, що більше такого не повториться.



Вироком від 25-го листопада чоловіка визнали винним та призначили покарання у вигляді штрафу в розмірі 850 гривень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Нововолинець з 2011 року їздив з надрукованим на принтері посвідченням водія. Через закінчення строків давності, чоловіка звільнили від відповідальності. Однак призначили штраф у 850 гривень за використання підробленого документу.У 2011 з використанням власного знакодрукуючого пристрою зі струменевим способом друку, чоловік виготовив бланк посвідчення водія, - пише БУГ Ухвалою Нововолинського міського суду чоловіка звільнили від кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України – підроблення посвідчення або іншого документу, за закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.Відповідно до вимог п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до набрання вироком законної сили минули такі строки: три роки – у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді обмеження або позбавлення волі.Виявили підроблені “права” патрульні 28-го березня 2019. Перебуваючи по вулиці Луцькій за кермом автомобіля «Пежо» на вимогу вимогу працівника надав посвідчення водія, знаючи, що воно є підробленим і вважаючи, що правоохоронці не запідозрять.За використання фальшивого документу відкрили кримінальне провадження ч. 4 ст.358 КК України. Чоловік постав перед судом.В судовому засіданні обвинувачений повністю визнав себе винним. Розказав, що вдома на принтері виготовив бланк посвідчення водія, оскільки мав нагальну потребу у отриманні посвідчення водія для використання за кордоном. Запевнив суд, що зрозумів наслідки своїх протиправних дій, готовий нести покарання, щиро розкаюється у вчиненому. Зазначив, що більше такого не повториться.Вироком від 25-го листопада чоловіка визнали винним та призначили покарання у вигляді штрафу в розмірі 850 гривень.

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