Усе, що потрібно знати перед жеребкуванням Євро-2020
Сьогодні, 02:11
Україна вже знає свою групу, але не отримала всіх суперників.
У суботу, 30 листопада, в румунському Бухаресті пройде жеребкування групового етапу фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2020 року. Початок - о 19:00, - пише УНІАН.
За підсумками процедури всі команди сформують шість груп по чотири учасники. Країни-господині вже отримали місця в групах, а поділ на кошики відбувався згідно з рейтингом за підсумками кваліфікації.
Склади кошиків перед жеребкуванням:
Кошик 1: Італія, Англія, Бельгія, Німеччина, Іспанія, Україна
Кошик 2: Франція, Хорватія, Швейцарія, Польща, Нідерланди, Росія Кошик 3: Португалія, Туреччина, Данія, Австрія, Швеція, Чехія
Кошик 4: Уельс, Фінляндія, чотири переможці плей-офф Ліги націй.
Що стосується переможців плей-офф, то тут є чотири шляхи, в кожному з яких путівка дістанеться одному найсильнішому після двох півфіналів та фіналу. Всі переможці плей-офф вирушать в четверту корзину.
Шляхи стикових матчів:
Шлях A: Ісландія, Болгарія, Угорщина, Румунія
Шлях B: Боснія і Герцеговина, Словаччина, Ірландія, Північна Ірландія
Шлях C: Шотландія, Норвегія, Сербія, Ізраїль
Шлях D: Грузія, Північна Македонія, Косово, Білорусь
Півфінали плей-офф пройдуть 26 березня, а фінали - 31 березня. Залежно від розвитку подій на цій стадії визначиться четвертий суперник збірної України та останні учасники інших груп.
Відомо, що Україну і Росію на груповому етапі турніру розводять, а статус країн-господарок турніру призвів до того, що частину збірних вже було розподілено по групах до жеребкування. Так, збірна України потрапила до квартету C з Нідерландами та буде проводити свої матчі в Бухаресті та Амстердамі.
Дати ігор - 14, 18 і 22 червня. Групи перед жеребкуванням:
Група A: Італія, ?, ?, Уельс, Фінляндія
Група B: Бельгія, Росія, Данія, Уельс, Фінляндія
Група С: Україна, Нідерланди, ?, переможець плей-офф Ліги націй Група D: Англія, ?, ?, переможець плей-офф Ліги націй
Група E: Іспанія, ?, ?, переможець плей-офф Ліги націй
Група F: Німеччина, ?, ?, переможець плей-офф Ліги націй
Міста, у яких пройдуть матчі кожної з груп:
Група А: Рим (Італія), Баку (Азербайджан)
Група В: Санкт-Петербург (Росія), Копенгаген (Данія).
Група С: Амстердам (Нідерланди), Бухарест (Румунія)
Група D: Лондон (Англия), Глазго (Шотландия)
Група Е: Більбао (Іспания), Дублін (Ірландия)
Група F: Мюнхен (Німеччина), Будапешт (Угорщина) Відкриття Євро-2020 пройде 12 червня в Римі, а груповий етап завершиться 24 червня.
В 1/8 фіналу вийдуть по дві кращі команди та чотири третіх місця. Півфінали та фінал пройдуть на лондонському стадіоні "Вемблі".
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У суботу, 30 листопада, в румунському Бухаресті пройде жеребкування групового етапу фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2020 року. Початок - о 19:00, - пише УНІАН.
За підсумками процедури всі команди сформують шість груп по чотири учасники. Країни-господині вже отримали місця в групах, а поділ на кошики відбувався згідно з рейтингом за підсумками кваліфікації.
Склади кошиків перед жеребкуванням:
Кошик 1: Італія, Англія, Бельгія, Німеччина, Іспанія, Україна
Кошик 2: Франція, Хорватія, Швейцарія, Польща, Нідерланди, Росія Кошик 3: Португалія, Туреччина, Данія, Австрія, Швеція, Чехія
Кошик 4: Уельс, Фінляндія, чотири переможці плей-офф Ліги націй.
Що стосується переможців плей-офф, то тут є чотири шляхи, в кожному з яких путівка дістанеться одному найсильнішому після двох півфіналів та фіналу. Всі переможці плей-офф вирушать в четверту корзину.
Шляхи стикових матчів:
Шлях A: Ісландія, Болгарія, Угорщина, Румунія
Шлях B: Боснія і Герцеговина, Словаччина, Ірландія, Північна Ірландія
Шлях C: Шотландія, Норвегія, Сербія, Ізраїль
Шлях D: Грузія, Північна Македонія, Косово, Білорусь
Півфінали плей-офф пройдуть 26 березня, а фінали - 31 березня. Залежно від розвитку подій на цій стадії визначиться четвертий суперник збірної України та останні учасники інших груп.
Відомо, що Україну і Росію на груповому етапі турніру розводять, а статус країн-господарок турніру призвів до того, що частину збірних вже було розподілено по групах до жеребкування. Так, збірна України потрапила до квартету C з Нідерландами та буде проводити свої матчі в Бухаресті та Амстердамі.
Дати ігор - 14, 18 і 22 червня. Групи перед жеребкуванням:
Група A: Італія, ?, ?, Уельс, Фінляндія
Група B: Бельгія, Росія, Данія, Уельс, Фінляндія
Група С: Україна, Нідерланди, ?, переможець плей-офф Ліги націй Група D: Англія, ?, ?, переможець плей-офф Ліги націй
Група E: Іспанія, ?, ?, переможець плей-офф Ліги націй
Група F: Німеччина, ?, ?, переможець плей-офф Ліги націй
Міста, у яких пройдуть матчі кожної з груп:
Група А: Рим (Італія), Баку (Азербайджан)
Група В: Санкт-Петербург (Росія), Копенгаген (Данія).
Група С: Амстердам (Нідерланди), Бухарест (Румунія)
Група D: Лондон (Англия), Глазго (Шотландия)
Група Е: Більбао (Іспания), Дублін (Ірландия)
Група F: Мюнхен (Німеччина), Будапешт (Угорщина) Відкриття Євро-2020 пройде 12 червня в Римі, а груповий етап завершиться 24 червня.
В 1/8 фіналу вийдуть по дві кращі команди та чотири третіх місця. Півфінали та фінал пройдуть на лондонському стадіоні "Вемблі".
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