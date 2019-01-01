Усе, що потрібно знати перед жеребкуванням Євро-2020





У суботу, 30 листопада, в румунському Бухаресті пройде жеребкування групового етапу фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2020 року. Початок - о 19:00, -



За підсумками процедури всі команди сформують шість груп по чотири учасники. Країни-господині вже отримали місця в групах, а поділ на кошики відбувався згідно з рейтингом за підсумками кваліфікації.



Склади кошиків перед жеребкуванням:



Кошик 1: Італія, Англія, Бельгія, Німеччина, Іспанія, Україна

Кошик 2: Франція, Хорватія, Швейцарія, Польща, Нідерланди, Росія Кошик 3: Португалія, Туреччина, Данія, Австрія, Швеція, Чехія

Кошик 4: Уельс, Фінляндія, чотири переможці плей-офф Ліги націй.



Що стосується переможців плей-офф, то тут є чотири шляхи, в кожному з яких путівка дістанеться одному найсильнішому після двох півфіналів та фіналу. Всі переможці плей-офф вирушать в четверту корзину.



Шляхи стикових матчів:



Шлях A: Ісландія, Болгарія, Угорщина, Румунія

Шлях B: Боснія і Герцеговина, Словаччина, Ірландія, Північна Ірландія

Шлях C: Шотландія, Норвегія, Сербія, Ізраїль

Шлях D: Грузія, Північна Македонія, Косово, Білорусь



Півфінали плей-офф пройдуть 26 березня, а фінали - 31 березня. Залежно від розвитку подій на цій стадії визначиться четвертий суперник збірної України та останні учасники інших груп.



Відомо, що Україну і Росію на груповому етапі турніру розводять, а статус країн-господарок турніру призвів до того, що частину збірних вже було розподілено по групах до жеребкування. Так, збірна України потрапила до квартету C з Нідерландами та буде проводити свої матчі в Бухаресті та Амстердамі.



Дати ігор - 14, 18 і 22 червня. Групи перед жеребкуванням:



Група A: Італія, ?, ?, Уельс, Фінляндія

Група B: Бельгія, Росія, Данія, Уельс, Фінляндія

Група С: Україна, Нідерланди, ?, переможець плей-офф Ліги націй Група D: Англія, ?, ?, переможець плей-офф Ліги націй

Група E: Іспанія, ?, ?, переможець плей-офф Ліги націй

Група F: Німеччина, ?, ?, переможець плей-офф Ліги націй



Міста, у яких пройдуть матчі кожної з груп:



Група А: Рим (Італія), Баку (Азербайджан)

Група В: Санкт-Петербург (Росія), Копенгаген (Данія).

Група С: Амстердам (Нідерланди), Бухарест (Румунія)

Група D: Лондон (Англия), Глазго (Шотландия)

Група Е: Більбао (Іспания), Дублін (Ірландия)

Група F: Мюнхен (Німеччина), Будапешт (Угорщина) Відкриття Євро-2020 пройде 12 червня в Римі, а груповий етап завершиться 24 червня.



В 1/8 фіналу вийдуть по дві кращі команди та чотири третіх місця. Півфінали та фінал пройдуть на лондонському стадіоні "Вемблі".





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Україна вже знає свою групу, але не отримала всіх суперників.У суботу, 30 листопада, в румунському Бухаресті пройде жеребкування групового етапу фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2020 року. Початок - о 19:00, - пише УНІАН За підсумками процедури всі команди сформують шість груп по чотири учасники. Країни-господині вже отримали місця в групах, а поділ на кошики відбувався згідно з рейтингом за підсумками кваліфікації.Склади кошиків перед жеребкуванням:Кошик 1: Італія, Англія, Бельгія, Німеччина, Іспанія, УкраїнаКошик 2: Франція, Хорватія, Швейцарія, Польща, Нідерланди, Росія Кошик 3: Португалія, Туреччина, Данія, Австрія, Швеція, ЧехіяКошик 4: Уельс, Фінляндія, чотири переможці плей-офф Ліги націй.Що стосується переможців плей-офф, то тут є чотири шляхи, в кожному з яких путівка дістанеться одному найсильнішому після двох півфіналів та фіналу. Всі переможці плей-офф вирушать в четверту корзину.Шляхи стикових матчів:Шлях A: Ісландія, Болгарія, Угорщина, РумуніяШлях B: Боснія і Герцеговина, Словаччина, Ірландія, Північна ІрландіяШлях C: Шотландія, Норвегія, Сербія, ІзраїльШлях D: Грузія, Північна Македонія, Косово, БілорусьПівфінали плей-офф пройдуть 26 березня, а фінали - 31 березня. Залежно від розвитку подій на цій стадії визначиться четвертий суперник збірної України та останні учасники інших груп.Відомо, що Україну і Росію на груповому етапі турніру розводять, а статус країн-господарок турніру призвів до того, що частину збірних вже було розподілено по групах до жеребкування. Так, збірна України потрапила до квартету C з Нідерландами та буде проводити свої матчі в Бухаресті та Амстердамі.Дати ігор - 14, 18 і 22 червня. Групи перед жеребкуванням:Група A: Італія, ?, ?, Уельс, ФінляндіяГрупа B: Бельгія, Росія, Данія, Уельс, ФінляндіяГрупа С: Україна, Нідерланди, ?, переможець плей-офф Ліги націй Група D: Англія, ?, ?, переможець плей-офф Ліги наційГрупа E: Іспанія, ?, ?, переможець плей-офф Ліги наційГрупа F: Німеччина, ?, ?, переможець плей-офф Ліги наційМіста, у яких пройдуть матчі кожної з груп:Група А: Рим (Італія), Баку (Азербайджан)Група В: Санкт-Петербург (Росія), Копенгаген (Данія).Група С: Амстердам (Нідерланди), Бухарест (Румунія)Група D: Лондон (Англия), Глазго (Шотландия)Група Е: Більбао (Іспания), Дублін (Ірландия)Група F: Мюнхен (Німеччина), Будапешт (Угорщина) Відкриття Євро-2020 пройде 12 червня в Римі, а груповий етап завершиться 24 червня.В 1/8 фіналу вийдуть по дві кращі команди та чотири третіх місця. Півфінали та фінал пройдуть на лондонському стадіоні "Вемблі".

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