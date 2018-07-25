У словацьких Татрах загинули українські альпіністи
Сьогодні, 03:26
Під час спуску в горах Словаччини внаслідок нещасного випадку загинули інструктор альпінізму Володимир Михалко та Ірина Скрильова.
У горах Словаччини під час спуску загинуло двоє українських альпіністів. Про це повідомили на сторінці київського альпіністського клубу "Вертикаль" у Facebook.
"Сталася трагедія, у результаті нещасного випадку під час спуску загинули інструктор альпінізму Володимир Михалко та Ірина Скрильова", – ідеться в повідомленні.
На сайті Федерації альпінізму і скелелазіння Києва зазначено, що трагедія сталася під час зборів федерації у словацьких Татрах.
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У горах Словаччини під час спуску загинуло двоє українських альпіністів. Про це повідомили на сторінці київського альпіністського клубу "Вертикаль" у Facebook.
"Сталася трагедія, у результаті нещасного випадку під час спуску загинули інструктор альпінізму Володимир Михалко та Ірина Скрильова", – ідеться в повідомленні.
На сайті Федерації альпінізму і скелелазіння Києва зазначено, що трагедія сталася під час зборів федерації у словацьких Татрах.
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