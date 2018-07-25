У словацьких Татрах загинули українські альпіністи

Під час спуску в горах Словаччини внаслідок нещасного випадку загинули інструктор альпінізмутаУ горах Словаччини під час спуску загинуло двоє українських альпіністів. Про це повідомили на сторінці київського альпіністського клубу "Вертикаль" у Facebook."Сталася трагедія, у результаті нещасного випадку під час спуску загинули інструктор альпінізму Володимир Михалко та Ірина Скрильова", – ідеться в повідомленні.На сайті Федерації альпінізму і скелелазіння Києва зазначено, що трагедія сталася під час зборів федерації у словацьких Татрах.