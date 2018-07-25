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У словацьких Татрах загинули українські альпіністи

У словацьких Татрах загинули українські альпіністи
Під час спуску в горах Словаччини внаслідок нещасного випадку загинули інструктор альпінізму Володимир Михалко та Ірина Скрильова.

У горах Словаччини під час спуску загинуло двоє українських альпіністів. Про це повідомили на сторінці київського альпіністського клубу "Вертикаль" у Facebook.

"Сталася трагедія, у результаті нещасного випадку під час спуску загинули інструктор альпінізму Володимир Михалко та Ірина Скрильова", – ідеться в повідомленні.

На сайті Федерації альпінізму і скелелазіння Києва зазначено, що трагедія сталася під час зборів федерації у словацьких Татрах.

У словацьких Татрах загинули українські альпіністи

У словацьких Татрах загинули українські альпіністи


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Теги: татри, смерть, альпіністи
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