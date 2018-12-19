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Вчителям хочуть платити за кількістю учнів у класах

Вчителям хочуть платити за кількістю учнів у класах
Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що зарплата вчителя має напряму залежати від кількості учнів у класі.

Про це повідомляє портал "Освіта".

"Ситуацію, коли через неефективний розподіл державних субвенцій місцевою владою вчителі та лікарі не отримують заробітну плату, вважаю неприйнятною. Тому в 2020 році почне працювати принцип "гроші ходять за школярем". Це означає, що кількість учнів у школах буде враховуватися при розрахунку зарплати вчителів", - наводить слова Гончарука портал "Освіта".

Також він зазначив, що після застосування принципу «гроші ходять за школярем» не виникатимуть ситуації, коли розраховується менша ніж насправді кількість учнів, а вчитель недоотримує чесно зароблені гроші.

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Теги: вчителі, зарплата, учні
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