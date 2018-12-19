Вчителям хочуть платити за кількістю учнів у класах
Сьогодні, 04:27
Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що зарплата вчителя має напряму залежати від кількості учнів у класі.
Про це повідомляє портал "Освіта".
"Ситуацію, коли через неефективний розподіл державних субвенцій місцевою владою вчителі та лікарі не отримують заробітну плату, вважаю неприйнятною. Тому в 2020 році почне працювати принцип "гроші ходять за школярем". Це означає, що кількість учнів у школах буде враховуватися при розрахунку зарплати вчителів", - наводить слова Гончарука портал "Освіта".
Також він зазначив, що після застосування принципу «гроші ходять за школярем» не виникатимуть ситуації, коли розраховується менша ніж насправді кількість учнів, а вчитель недоотримує чесно зароблені гроші.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє портал "Освіта".
"Ситуацію, коли через неефективний розподіл державних субвенцій місцевою владою вчителі та лікарі не отримують заробітну плату, вважаю неприйнятною. Тому в 2020 році почне працювати принцип "гроші ходять за школярем". Це означає, що кількість учнів у школах буде враховуватися при розрахунку зарплати вчителів", - наводить слова Гончарука портал "Освіта".
Також він зазначив, що після застосування принципу «гроші ходять за школярем» не виникатимуть ситуації, коли розраховується менша ніж насправді кількість учнів, а вчитель недоотримує чесно зароблені гроші.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Вчителям хочуть платити за кількістю учнів у класах
Сьогодні, 04:27
У словацьких Татрах загинули українські альпіністи
Сьогодні, 03:26
Усе, що потрібно знати перед жеребкуванням Євро-2020
Сьогодні, 02:11
В Україні оновили застереження щодо вакцинації
Сьогодні, 01:08
30 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00