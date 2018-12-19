Вчителям хочуть платити за кількістю учнів у класах

Олексій Гончарук заявив, що зарплата вчителя має напряму залежати від кількості учнів у класі.



Про це повідомляє портал



"Ситуацію, коли через неефективний розподіл державних субвенцій місцевою владою вчителі та лікарі не отримують заробітну плату, вважаю неприйнятною. Тому в 2020 році почне працювати принцип "гроші ходять за школярем". Це означає, що кількість учнів у школах буде враховуватися при розрахунку зарплати вчителів", - наводить слова Гончарука портал "Освіта".



Також він зазначив, що після застосування принципу «гроші ходять за школярем» не виникатимуть ситуації, коли розраховується менша ніж насправді кількість учнів, а вчитель недоотримує чесно зароблені гроші.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Прем'єр-міністрзаявив, що зарплата вчителя має напряму залежати від кількості учнів у класі.Про це повідомляє портал "Освіта" "Ситуацію, коли через неефективний розподіл державних субвенцій місцевою владою вчителі та лікарі не отримують заробітну плату, вважаю неприйнятною. Тому в 2020 році почне працювати принцип "гроші ходять за школярем". Це означає, що кількість учнів у школах буде враховуватися при розрахунку зарплати вчителів", - наводить слова Гончарука портал "Освіта".Також він зазначив, що після застосування принципу «гроші ходять за школярем» не виникатимуть ситуації, коли розраховується менша ніж насправді кількість учнів, а вчитель недоотримує чесно зароблені гроші.

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